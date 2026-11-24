11 personas presuntamente vinculadas con el delito de pandillerismo, entre ellas el supuesto cabecilla de la agrupación, fueron aprehendidas durante la Operación Acero desplegada este martes 24 de noviembre en distintos sectores del distrito de San Miguelito.

La acción coordinada mediante diligencias simultáneas de allanamiento ejecutadas por la Fiscalía Primera Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita de la Procuraduría General de la Nación (PGN), en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP) de la Policía Nacional.

Durante los operativos realizados en el distrito, el personal del Ministerio Público y los estamentos de seguridad decomisaron armas de fuego y presuntas sustancias ilícitas, elementos que fueron incorporados como indicios dentro del expediente judicial.