11 personas presuntamente vinculadas con el delito de pandillerismo, entre ellas el supuesto cabecilla de la agrupación, fueron aprehendidas durante la Operación Acero desplegada este martes 24 de noviembre en distintos sectores del distrito de San Miguelito.
La acción coordinada mediante diligencias simultáneas de allanamiento ejecutadas por la Fiscalía Primera Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita de la Procuraduría General de la Nación (PGN), en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP) de la Policía Nacional.
Durante los operativos realizados en el distrito, el personal del Ministerio Público y los estamentos de seguridad decomisaron armas de fuego y presuntas sustancias ilícitas, elementos que fueron incorporados como indicios dentro del expediente judicial.
De acuerdo con la información oficial, las capturas responden a una pesquisa iniciada en 2025 sobre la operación de una estructura criminal organizada que ejercía control territorial en los corregimientos de Belisario Porras y Arnulfo Arias Madrid.
Las investigaciones de la Fiscalía vinculan a este grupo delictivo con la comisión de homicidios, robos, hurtos, extorsión, desalojos forzados, lesiones personales, enfrentamientos armados recurrentes y posesión ilícita de armas de fuego en ambas comunidades de San Miguelito.
Tras concluir las diligencias de allanamiento, los 11 aprehendidos serán puestos a disposición de un Juzgado de Garantías en las próximas horas, instancia en la que el Ministerio Público solicitará la legalización de las aprehensiones, la formulación de imputación de cargos y la imposición de medidas cautelares.