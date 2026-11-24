Han pasado tres años desde el ataque de Hamás a comunidades judías cruzando la Franja de Gaza. Unas 1,200 personas fueron asesinadas y 251 secuestradas. Las víctimas fueron hombres, mujeres, niños pequeños. Las secuelas de las atrocidades cometidas por Hamás ese día impulsaron una retaliación militar de Israel en Gaza que ha dejado más de 74 mil personas muertas, según las autoridades de la Franja de Gaza, muchas de ellas también niños.

La sangre se respondió con sangre. Sangre que aún se sigue derramando.

Un informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel publicado por Naciones Unidas responsabiliza a Israel de llevar adelante una estrategia para destruir el futuro de los palestinos en Gaza atacando precisamente a sus niños.

“Como un poder ocupante, Israel está legalmente atada a asegurar la protección, cuido y supervivencia de los niños palestinos. Sin embargo, a través de la naturaleza, escala y extensión de las operaciones israelíes en Gaza, el gobierno israelí y las fuerzas de seguridad han deliberadamente perpetrado actos infingiendo la muerte y severo daño corporal y mental a cientos de miles de niños palestinos, irreparablemente destruyendo la santidad de su infancia, incluyendo lazos familiares, identidad, inocencia, seguridad y futuro. La Comisión encontró que mucho de ese daño sufrido por niños palestinos no fue incidental sino dirigido a a destruir la existencia de los palestinos en Gaza como un grupo”, manifestó la comisión en su informe.

Mientras buena parte de la opinión internacional se vuelca contra Israel, los israelitas tampoco olvidan a sus muertos, a los cientos de secuestrados y las vidas destruidas aquel 7 de octubre.

Shlomi Amsalem es un fotógrafo documentalista que ha trabajado como fotógrafo diplomático de cerca con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

Su libro, Al Séptimo Día, no pretende ser neutral. Se autodescribe no como arte, sino como evidencia de la humanidad destrozada, las vidas tomadas y una nación herida. Al mismo tiempo como una muestra de resilencia y de reconstruir comunidades reconstruyéndose a pedazos para no ser definidas por la tragedia.

Mientras las voces externas debaten el conflicto ideológico, la lente de Amsalem captura el drama humano como un israelí que estuvo en el país cuándo todo empezó.

“El 7 de octubre nos despertamos a una guerra. Nadie entendía en las primeras horas que había pasado en el sur de Israel. Al principio, nadie creía que miembros de Hamás estaban conduciendo autos con escopetas enormes en la ciudad. Conducían como si el sitio fuera suyo. Disparaban, asesinaban y hacían cosas terribles allí,” relata Amsalem en entrevista con La Estrella de Panamá. “Me llamaron del ministerio y manejamos hacia el sur. Vi cosas que aún no puedo creer. Casas incendiadas, niños asesinados, mujeres violadas. Empecé a tomar fotos, automáticamente, como un robot. Foto, foto, foto. Y desde entonces he ido al sur como 60 veces, con diferentes líderes mundiales que han venido a apoyarnos”, compartió.

La entrevista se lleva a cabo en la embajada de Israel en Panamá. La voz de Amsalem tiembla por momentos. Habla de su trabajo convencido de la importancia de documentar para la historia la tragedia sufrida, apretando las manos y bajando la mirada al recordar las escenas más crudas.

“Visitamos lugares como el sitio del Festival Nova. Encontramos supervivientes y vimos cuerpos frescos regados por doquier. Era caos,” afirmó. “Cuando tomé las fotos no estaba pensando en publicar el libro. Pero cuando vi mi computadora y observé más de 15 mil fotos que había tomado me dije: el mundo tiene que ver estas fotos. El mundo tiene que ver el testimonio de quienes vivieron aquí, quienes sobrevivieron, quienes fueron secuestrados. En estos días que el antisemitismo está aumentando en todo el mundo, esta es la respuesta”, concluyó el fotógrafo.

En 2025, tuve la oportunidad de viajar a Israel para el segundo aniversario del ataque del 7 de octubre. Israel desde adentro es un mosaico mucho más complejo de lo que el discurso oficial o los críticos internacionales describen.

Entrevisté a la vicealcaldesa de Jerusalén que condenó el discurso antisemita, y en la misma oración llamá animales a los palestinos. Hablé con sionistas que vivían en los kibbutz atacados que no dudaron en cuestionar al gobierno de Netanyahu de usar su tragedia, a los familiares muertos y secuestrados, como justificación para una guerra que no parece tener fin.

En el sitio dónde se celebró el Festival Nova, a la madre de un joven asesinado le preguntó otro periodista latinoamericano si tenía esperanza en que se lograra la paz. Antes que pudiera responder se escucharon detonaciones provenientes de Gaza. “¿Tú que piensas?”, respondió cuando la guerra volvió a hacer silencio.

Amsalem no niega que haya sufrimiento del lado palestino. No considera que todos los que viven en Gaza son como quiénes fotografiaron, tomaron videos y celebraron la matanza y secuestro de sus compatriotas. Pero sabe que no puede ser neutral, que le es imposible como fotógrafo israelí mostrar el otro lado de la historia.

“Lo que Hamás hizo el 7 de octubre, es como si lo hubieran hecho monstruos. No puedo aceptarlo,” sentenció.

En el conflicto armado no solo hay monstruos, también familias de ambos lados de la Franja intentando sobrevivir y ser felices. Dios descansó al séptimo día, pero hasta que no haya paz el descanso no llegará a Medio Oriente.