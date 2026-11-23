La diseñadora y emprendedora Yhanisell Chávez ha encontrado en sus raíces una fuente de inspiración para crear oportunidades y preservar la identidad cultural.
A través de Nagua Panamá, una marca que fusiona elementos de la cultura Ngäbe-Buglé con la moda contemporánea, ha construido un proyecto que busca llevar las tradiciones indígenas a nuevos espacios y darles visibilidad.
Su trabajo también está vinculado al impulso de las comunidades indígenas y al desarrollo de las mujeres, una labor que comparte desde su participación en Comarcas Unidas.
Esta semana, en Mía: Voces Activas, conocemos la historia de Chávez, los desafíos que ha enfrentado como emprendedora y su apuesta por convertir la identidad cultural en una herramienta de crecimiento y transformación.
Cuando tengas sus respuestas, podemos incorporar detalles más personales de su historia para que el perfil tenga una entrada más humana y menos institucional.
¿Cómo nació Nagua Panamá y qué la motivó a convertir su identidad cultural y sus raíces en un emprendimiento?
Nagua Panamá nació en el 2018 del deseo profundo de honrar mis raíces Ngäbe Buglé y de mantener viva una herencia que marcó mi vida desde niña, inspirada especialmente en las mujeres de mi familia, como mi madre, mis abuela y en esa conexión tan íntima con la historia de cada confección .
Al principio era una forma de expresar mi identidad y de que nuestra cultura no se quedará solo en el recuerdo o en lo tradicional, sino que tuviera presencia distinta a lo que se conocía al ver a una mujer Ngäbe.
Convertirlo en un emprendimiento fue una manera de darle sostenibilidad a ese amor por lo nuestro y de demostrar que nuestras raíces tienen un valor enorme, tanto cultural como creativo.
Empezó como un proyecto personal y hoy es una marca que conecta la cultura Ngäbe-Buglé con la moda contemporánea. ¿Cómo ha sido ese proceso de crecimiento y cuáles fueron los mayores retos que enfrentó en el camino?
Ha sido un proceso de mucho aprendizaje, paciencia y evolución constante. Nagua Panamá se convierte en una propuesta que mezcla lo que hoy conocemos como tradicional con la moda contemporánea —integrando elementos como los trenzares, con patrones geométricos como las cocadas y los zigzags, junto a siluetas y textiles actuales— implica cuidar siempre el respeto y el significado detrás de cada detalle.
Uno de los mayores desafíos ha sido romper con la idea de que una pieza artesanal debe costar lo mismo que hace diez, veinte o treinta años.
Educar al público sobre el verdadero valor de este oficio es constante, especialmente al explicar que no existe máquina industrial capaz de replicar el detalle (Trenzares) de nuestras Naguas; aunque utilicemos máquinas de mano en ciertos procesos, cada pieza sigue siendo el resultado de un trabajo artesanal y manual y debe ser valorado tanto para todos los artesanos Ngäbe como las personas que las adquieren.
¿Qué significa para usted llevar elementos de la cultura indígena a nuevos espacios de la moda y lograr que más personas conozcan, valoren y reconozcan estas tradiciones?
Para mí, llevar nuestra cultura a nuevos escenarios —sean ferias, pasarelas, espacios de diseño o foros internacionales— significa abrir puertas y cambiar miradas, porque una pieza con nuestra identidad no es solo estética: es memoria, territorio y voz que rompen estereotipos y hacen que el público deje de ver lo artesanal como algo secundario o lejano.
Haber tenido esa oportunidad en países como India, Argentina, Uruguay y Estados Unidos deja un orgullo difícil de explicar; en esos momentos dejas de presentarte solo por tu nombre, tu pueblo o tu marca para llamarte Panamá, confirmas que cada lágrima, cada lucha, cada dolor y cada alegría valieron la pena, y sientes con emoción que lo hemos logrado una vez más.
Además de su trabajo con Nagua Panamá, también forma parte de Comarcas Unidas. ¿Cómo se complementan estos proyectos y de qué manera busca contribuir al desarrollo y generar oportunidades para las comunidades indígenas, especialmente para las mujeres?
Nagua Panamá y Comarcas Unidas se complementan de forma natural porque ambos parten del mismo propósito: visibilizar el talento y fortalecer el trabajo colectivo. Mientras Nagua Panamá trabaja desde una propuesta de marca y diseño contemporáneo para empoderar a las mujeres indígenas a través del arte, Comarcas Unidas impulsa la unión, el intercambio y el acompañamiento de mujeres artesanas y creadoras de distintas comunidades y pueblos.
Mi enfoque es generar espacios de visibilidad, formación y comercio más justos de manera colectiva, donde las mujeres puedan fortalecer su autonomía económica sin perder su identidad ni su voz.
Visibilizar todas las comarcas de Panamá exige un trabajo permanente de docencia que suma un enorme valor cultural al país. Más allá de una sola imagen, necesitamos que se conozcan nuestras historias, nuestras raíces y la riqueza de nuestras distintas indumentarias, demostrando que Panamá tiene mucho más que ofrecer.
Como mujer emprendedora, ¿cuál ha sido el mayor desafío que ha enfrentado y qué le ha enseñado este camino sobre usted misma?
Uno de los mayores desafíos ha sido sostener el rumbo en medio de la incertidumbre, asumiendo múltiples roles —Directora creativa, gestora cultural, líder vocera— y aprendiendo a poner límites sin perder la pasión.
Este camino me ha enseñado que soy más resiliente de lo que imaginaba, que el liderazgo se construye desde la coherencia y la comunidad, y que cuando uno avanza sin olvidar sus raíces, cada paso cobra un sentido mucho más grande.
Desde que decidí emprender he vivido experiencias —buenas cómo no tan buenas— Pero siempre elegí seguir adelante; por eso hoy sigo teniendo muchos sueños por cumplir para abrir camino y apoyar a más mujeres indígenas de mi país».