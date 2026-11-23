La diseñadora y emprendedora Yhanisell Chávez ha encontrado en sus raíces una fuente de inspiración para crear oportunidades y preservar la identidad cultural. A través de Nagua Panamá, una marca que fusiona elementos de la cultura Ngäbe-Buglé con la moda contemporánea, ha construido un proyecto que busca llevar las tradiciones indígenas a nuevos espacios y darles visibilidad. Su trabajo también está vinculado al impulso de las comunidades indígenas y al desarrollo de las mujeres, una labor que comparte desde su participación en Comarcas Unidas. Esta semana, en Mía: Voces Activas, conocemos la historia de Chávez, los desafíos que ha enfrentado como emprendedora y su apuesta por convertir la identidad cultural en una herramienta de crecimiento y transformación. Cuando tengas sus respuestas, podemos incorporar detalles más personales de su historia para que el perfil tenga una entrada más humana y menos institucional. ¿Cómo nació Nagua Panamá y qué la motivó a convertir su identidad cultural y sus raíces en un emprendimiento? Nagua Panamá nació en el 2018 del deseo profundo de honrar mis raíces Ngäbe Buglé y de mantener viva una herencia que marcó mi vida desde niña, inspirada especialmente en las mujeres de mi familia, como mi madre, mis abuela y en esa conexión tan íntima con la historia de cada confección . Al principio era una forma de expresar mi identidad y de que nuestra cultura no se quedará solo en el recuerdo o en lo tradicional, sino que tuviera presencia distinta a lo que se conocía al ver a una mujer Ngäbe. Convertirlo en un emprendimiento fue una manera de darle sostenibilidad a ese amor por lo nuestro y de demostrar que nuestras raíces tienen un valor enorme, tanto cultural como creativo.

Empezó como un proyecto personal y hoy es una marca que conecta la cultura Ngäbe-Buglé con la moda contemporánea. ¿Cómo ha sido ese proceso de crecimiento y cuáles fueron los mayores retos que enfrentó en el camino? Ha sido un proceso de mucho aprendizaje, paciencia y evolución constante. Nagua Panamá se convierte en una propuesta que mezcla lo que hoy conocemos como tradicional con la moda contemporánea —integrando elementos como los trenzares, con patrones geométricos como las cocadas y los zigzags, junto a siluetas y textiles actuales— implica cuidar siempre el respeto y el significado detrás de cada detalle. Uno de los mayores desafíos ha sido romper con la idea de que una pieza artesanal debe costar lo mismo que hace diez, veinte o treinta años. Educar al público sobre el verdadero valor de este oficio es constante, especialmente al explicar que no existe máquina industrial capaz de replicar el detalle (Trenzares) de nuestras Naguas; aunque utilicemos máquinas de mano en ciertos procesos, cada pieza sigue siendo el resultado de un trabajo artesanal y manual y debe ser valorado tanto para todos los artesanos Ngäbe como las personas que las adquieren. ¿Qué significa para usted llevar elementos de la cultura indígena a nuevos espacios de la moda y lograr que más personas conozcan, valoren y reconozcan estas tradiciones? Para mí, llevar nuestra cultura a nuevos escenarios —sean ferias, pasarelas, espacios de diseño o foros internacionales— significa abrir puertas y cambiar miradas, porque una pieza con nuestra identidad no es solo estética: es memoria, territorio y voz que rompen estereotipos y hacen que el público deje de ver lo artesanal como algo secundario o lejano. Haber tenido esa oportunidad en países como India, Argentina, Uruguay y Estados Unidos deja un orgullo difícil de explicar; en esos momentos dejas de presentarte solo por tu nombre, tu pueblo o tu marca para llamarte Panamá, confirmas que cada lágrima, cada lucha, cada dolor y cada alegría valieron la pena, y sientes con emoción que lo hemos logrado una vez más.