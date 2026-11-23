La inteligencia artificial (IA) está cambiando la forma de hacer las cosas, incluso en el ámbito de la publicidad, que puede observarse tanto a pie de calle como en las gigantografías desplegadas en distintos puntos de la ciudad de Panamá. Si bien las formas de elaborar anuncios han cambiado a lo largo de las décadas, la llegada de la IA al campo de la creación de contenido publicitario plantea nuevos desafíos para los profesionales del marketing y el diseño gráfico, así como para los consumidores, quienes tendrán que discernir si lo que observan a simple vista se corresponde con la realidad. Esto cobra especial relevancia cuando se trata de promocionar un producto o servicio. La Estrella de Panamá realizó un recorrido por distintos puntos de la ciudad, como Vía España, El Cangrejo y Calle 50, para constatar hasta qué punto se utiliza la IA en la elaboración de anuncios publicitarios. Si bien el recorrido no reveló un uso generalizado de publicidad creada enteramente con esta tecnología, este diario constató su incorporación en los anuncios de distintas marcas y establecimientos. Para el sector de los diseñadores gráficos, la irrupción de la IA plantea desafíos laborales relacionados con la valoración económica de su trabajo. Algunas de sus tareas operativas pueden ser realizadas por esta tecnología en apenas 30 segundos, lo que supone una amenaza para la contratación de estos profesionales. Así lo consideró la diseñadora gráfica Joyce Castro, quien señaló que labores como quitar fondos, hacer composiciones, crear piezas para Instagram o adaptar formatos ya no requieren necesariamente la intervención de un diseñador. “Antes, para hacer ese tipo de trabajos, era necesario contratar a un diseñador. Hoy en día, el cliente puede solicitarlo a ChatGPT y obtener un resultado en cuestión de segundos. (...) Por ejemplo, algo que antes podía tomarle cinco horas a un diseñador, hoy puede realizarse en dos horas con ayuda de estas herramientas. Sin embargo, si el cliente paga por horas de trabajo, ahora termina pagando menos porque el diseñador invirtió menos tiempo en la tarea. Esto hace que algunos clientes perciban que el trabajo del diseñador gráfico vale mucho menos”, precisó.

Castro también utiliza las funciones de inteligencia artificial que incorporan programas como Illustrator y Photoshop. “Actualmente, prácticamente todas las licencias de Adobe que utilizamos los diseñadores gráficos cuentan con estas herramientas. Estas funciones permiten realizar ciertas tareas operativas con mayor rapidez. Las utilizo, por ejemplo, para quitar fondos, limpiar algunos elementos de una imagen o extender el fondo de una fotografía. En buena medida, estas herramientas permiten ahorrar tiempo en el trabajo del diseñador gráfico”, explicó a este periódico.

Asimismo, Castro advirtió que la originalidad en la publicidad está en riesgo. “La inteligencia artificial genera resultados que pueden parecer visualmente atractivos para determinados clientes, pero muchas veces recurre a estilos, tendencias y patrones que ya existen. Por eso vemos que los diseños de diferentes marcas comienzan a parecerse entre sí. Una empresa presenta una campaña con determinado estilo y otra termina utilizando algo muy similar. Se pierde esa identidad propia porque la inteligencia artificial trabaja a partir de patrones establecidos”, señaló.

En tanto, la diseñadora gráfica reflexionó sobre la necesidad de evolucionar ante los nuevos tiempos. Por ello, considera que los diseñadores no deben ser percibidos únicamente como ejecutores de piezas visuales, sino como profesionales capaces de acompañar al cliente, orientarlo, conceptualizar y supervisar las soluciones creativas. “Nuestro trabajo consiste en ayudarle a obtener los resultados de comunicación visual que busca, sin depender exclusivamente de los patrones que utiliza la inteligencia artificial, porque estos no funcionan para todos los clientes. Por ejemplo, las empresas más grandes no pueden basar toda su creatividad en utilizar imágenes generadas con inteligencia artificial, porque también pueden terminar perdiendo credibilidad ante sus propios clientes.

”Cuando comenzó todo este auge de la inteligencia artificial, pensé que podía perder a ese cliente porque quizás querría utilizar estas herramientas para elaborar sus anuncios. Sin embargo, el gerente ha mostrado tanto rechazo hacia ese tipo de contenidos que, incluso cuando se trata de una pieza que podría hacerse con inteligencia artificial, prefiere que yo misma la desarrolle desde cero. Existe cierto rechazo porque muchas personas sienten que esos anuncios son iguales a los que ya ven constantemente en las redes sociales. Incluso la inteligencia artificial termina generando tipografías y estilos de diseño muy similares, como si todo respondiera a un mismo molde”, reflexionó. De acuerdo con una investigación de la firma tecnológica Gartner, difundida en marzo de 2026, el 50% de los encuestados a nivel mundial prefiere apoyar con sus compras a marcas que evitan el uso de IA generativa en sus contenidos publicitarios. El estudio también señala una mayor sensación de comodidad entre los consumidores ante contenidos que destacan por su autenticidad.

¿Publicidad engañosa?