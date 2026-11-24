Cerca de 23 personas resultaron heridas la noche del lunes 23 de noviembre tras la detonación de un carro bomba frente a la sede de la Gobernación del Meta, en la plaza Los Libertadores de Villavicencio, centro oriental de Colombia, según informó el diario El Tiempo. Este atentado terrorista además provocó la interrupción del servicio eléctrico y daños materiales en un radio de hasta 500 metros a la redonda, según el balance preliminar entregado por las autoridades municipales y difundido por el medio colombiano.

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De acuerdo con los reportes oficiales, las afectaciones se detallan de la siguiente manera:

Personas heridas: La mayoría de los lesionados corresponde a trabajadores de seguridad, incluidos dos funcionarios de la administración departamental.

Daños estructurales inmediatos: La onda expansiva provocó el colapso de una cafetería de dos pisos ubicada frente al edificio gubernamental.

Inmuebles aledaños afectados: El estallido causó daños en la sede de la Lotería del Meta, la iglesia del centro, restaurantes y varios locales comerciales.

Pérdidas materiales en la vía: Tres vehículos quedaron destruidos tras la detonación.

Tras el estallido, el perímetro fue acordonado por los organismos de seguridad y socorro, mientras unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos, la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo desplegaron labores de búsqueda y verificación entre los escombros para descartar la presencia de personas atrapadas. En paralelo se hizo la recolección de material probatorio por parte de equipos de inteligencia para determinar el origen del explosivo.

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De manera paralela a las diligencias judiciales, las líneas iniciales de investigación de los organismos de seguridad señalan la posible autoría de las facciones disidentes comandadas por Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido bajo el alias de ”Iván Mordisco”, el líder del denominado Estado Mayor Central (EMC). Esta facción es la principal estructura armada residual surgida de antiguos frentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se apartaron del acuerdo de paz firmado en 2016 y mantienen confrontaciones abiertas con la fuerza pública en distintas regiones del país.

Reacciones oficiales

Luego de recorrer el área impactada en el centro de Villavicencio, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, calificó el ataque como un “gravísimo hecho criminal” y sostuvo que las autoridades perseguirán y capturarán a los autores materiales e intelectuales para evitar la impunidad, aunque precisó que, en esta fase inicial de las pesquisas, el hecho no se atribuye a ninguna estructura armada específica.

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Por su parte, el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, expresó su respaldo al gobierno departamental, vinculó el atentado con acciones del narcoterrorismo y descartó cualquier proceso de diálogo con los responsables, anunciando una respuesta operativa de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Recientes de ataques

La madrugada de este mismo lunes 23 de noviembre se produjo un ataque pero esta vez con drones en Cúcuta contra el Comando de Policía de Norte de Santander. El atentado en la capital del Meta se suma a una cadena de ataques con artefactos explosivos registrados previamente durante 2025 y 2026 en Cali y el departamento del Valle del Cauca.