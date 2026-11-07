Dron con explosivos destruye el peaje de Mondomo en el Cauca

Las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) asestaron un nuevo golpe contra la infraestructura vial en el suroccidente colombiano. Durante la madrugada del sábado 7 de noviembre de 2026, un ataque perpetrado presuntamente con una aeronave no pilotada (dron) cargada de explosivos afectó la estación de peaje de Mondomo, ubicada en la vereda Cachimbal, municipio de Santander de Quilichao, sobre la arteria estratégica que conecta a Popayán con Santander de Quilichao.

Las autoridades colombianas confirmaron que la detonación causó daños considerables en las estructuras en construcción de la casilla. A pesar del impacto de la onda explosiva, no existió reporte de operadores ni civiles lesionados. El paso vehicular en el sector (marcado en el kilómetro PR 60+900) se suspendió de forma preventiva durante varias horas para la inspección de artefactos remanentes por parte de unidades especializadas de la Policía Nacional y el Ejército Nacional.

El Consorcio Concesionaria Vial Nuevo Cauca S.A.S. emitió el Comunicado de Prensa N.° 16 para repudiar el hecho y advertir la gravedad de la situación. En el documento oficial, la empresa concesionaria advirtió que las acciones delictivas trascendieron los hechos aislados para convertirse en “una problemática sistemática, evidenciada en los continuos hostigamientos armados contra la infraestructura, una amenaza latente que vulnera a cualquier concesionario de la región”.