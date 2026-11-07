Dron con explosivos destruye el peaje de Mondomo en el Cauca

Las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) asestaron un nuevo golpe contra la infraestructura vial en el suroccidente colombiano. Durante la madrugada del sábado 7 de noviembre de 2026, un ataque perpetrado presuntamente con una aeronave no pilotada (dron) cargada de explosivos afectó la estación de peaje de Mondomo, ubicada en la vereda Cachimbal, municipio de Santander de Quilichao, sobre la arteria estratégica que conecta a Popayán con Santander de Quilichao.
Las autoridades colombianas confirmaron que la detonación causó daños considerables en las estructuras en construcción de la casilla. A pesar del impacto de la onda explosiva, no existió reporte de operadores ni civiles lesionados. El paso vehicular en el sector (marcado en el kilómetro PR 60+900) se suspendió de forma preventiva durante varias horas para la inspección de artefactos remanentes por parte de unidades especializadas de la Policía Nacional y el Ejército Nacional.
El Consorcio Concesionaria Vial Nuevo Cauca S.A.S. emitió el Comunicado de Prensa N.° 16 para repudiar el hecho y advertir la gravedad de la situación. En el documento oficial, la empresa concesionaria advirtió que las acciones delictivas trascendieron los hechos aislados para convertirse en “una problemática sistemática, evidenciada en los continuos hostigamientos armados contra la infraestructura, una amenaza latente que vulnera a cualquier concesionario de la región”.
Ante el incremento del riesgo para sus trabajadores y los usuarios del corredor vial, la concesionaria detuvo de manera temporal las labores en la zona del proyecto. Al mismo tiempo, Nuevo Cauca S.A.S. extendió una solicitud formal al Gobierno de Colombia para institucionalizar un esquema de presencia militar fija y de carácter permanente en las casillas de peaje. “Instamos a las autoridades competentes a fortalecer los mecanismos de seguridad que permitan la continuidad de trabajo en el corredor vial concesionado”, enfatizó el consorcio.
Por su parte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) condenó la embestida violenta que atenta contra los bienes del Estado y los avances del sector transporte.
El atentado registrado este sábado se suma a los antecedentes de alteración del orden público en la misma vía, como la desactivación previa de un artefacto explosivo en un cilindro en la vereda La Agustina por la fuerza pública el 4 de mayo pasado. La recurrencia de los hostigamientos refleja una estrategia coordinada de los grupos armados al margen de la ley para desestabilizar la conectividad física del Cauca y fracturar el tejido social y económico del país suramericano.
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