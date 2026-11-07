Lluvias y aguaceros marcarán el tiempo este sábado 7 de noviembre en Panamá

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) prevé para este sábado 7 de noviembre condiciones propias de la temporada lluviosa, con periodos de nubosidad, lluvias y aguaceros aislados en diferentes regiones del país.

La atmósfera se mantendrá condicionalmente inestable debido a la presencia de la vaguada monzónica y sistemas de bajas presiones ubicados sobre el Pacífico y el Caribe.

Durante la mañana, en el Caribe se esperan periodos parcialmente nublados con lluvias aisladas en Bocas del Toro y las comarcas Guna Yala y Ngäbe. En el Pacífico, podrían registrarse aguaceros aislados en sectores del sur de Veraguas y Azuero, además de zonas costeras y cordilleras de Panamá Este y Darién y sobre el golfo de Panamá.

En horas de la tarde, se prevé un incremento de la nubosidad, con aguaceros aislados, actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en distintos puntos del país.

Estas condiciones podrían presentarse en sectores de Panamá Norte, Centro, Oeste y Este, el golfo de Panamá, Darién, el sur de Azuero y Veraguas, así como en Chiriquí. En el Caribe, se esperan lluvias en Guna Yala, Ngäbe, Colón, norte de Veraguas y Bocas del Toro.

Durante la noche, persistirán los episodios nubosos y la posibilidad de aguaceros aislados, acompañados de actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento, principalmente en sectores del Pacífico y el Caribe.