Lluvias y aguaceros marcarán el tiempo este sábado 7 de noviembre en Panamá

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) prevé para este sábado 7 de noviembre condiciones propias de la temporada lluviosa, con periodos de nubosidad, lluvias y aguaceros aislados en diferentes regiones del país.
La atmósfera se mantendrá condicionalmente inestable debido a la presencia de la vaguada monzónica y sistemas de bajas presiones ubicados sobre el Pacífico y el Caribe.
Durante la mañana, en el Caribe se esperan periodos parcialmente nublados con lluvias aisladas en Bocas del Toro y las comarcas Guna Yala y Ngäbe. En el Pacífico, podrían registrarse aguaceros aislados en sectores del sur de Veraguas y Azuero, además de zonas costeras y cordilleras de Panamá Este y Darién y sobre el golfo de Panamá.
En horas de la tarde, se prevé un incremento de la nubosidad, con aguaceros aislados, actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en distintos puntos del país.
Estas condiciones podrían presentarse en sectores de Panamá Norte, Centro, Oeste y Este, el golfo de Panamá, Darién, el sur de Azuero y Veraguas, así como en Chiriquí. En el Caribe, se esperan lluvias en Guna Yala, Ngäbe, Colón, norte de Veraguas y Bocas del Toro.
Durante la noche, persistirán los episodios nubosos y la posibilidad de aguaceros aislados, acompañados de actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento, principalmente en sectores del Pacífico y el Caribe.
Las temperaturas mínimas oscilarán entre 12 °C y 26 °C, mientras que las máximas estarán entre 29 °C y 34 °C.
En cuanto a los vientos, para el Pacífico se esperan flujos del oeste durante la mañana, con velocidades cercanas a 7 km/h, que cambiarán a dirección sur durante la tarde y noche, con velocidades de hasta 18 km/h.
Para el Caribe, los vientos serán del sur durante la mañana, alrededor de 7 km/h, y cambiarán al oeste durante la tarde y noche, con velocidades de entre 2 y 3 km/h.
Condiciones marítimas: el IMHPA mantiene condiciones favorables para las actividades marítimas en ambas vertientes. En el Caribe se esperan olas de hasta 0.30 metros, mientras que en el Pacífico podrían alcanzar 0.91 metros.
Durante la tarde también se esperan índices de radiación UV-B de moderados a muy altos, por lo que se recomienda tomar precauciones ante la exposición prolongada al sol.
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