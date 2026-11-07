Difunden las primeras imágenes del expresidente de Paraguay Santiago Peña tras su arresto

El expresidente de Paraguay Santiago Peña ingresó este sábado 7 de noviembre a la sede del Ministerio Público del país suramericano, tras optar por no presentarse ante el Congreso, que lo destituyó el pasado viernes e inició el proceso de juicio político en su contra, luego de la caída de Ueno Bank, entidad de la que él mismo era accionista.

Las primeras imágenes de Peña tras su detención fueron difundidas esta mañana por la cadena de televisión Telefuturo, que destacó que el exmandatario del Partido Colorado no se encontraba esposado.