Difunden las primeras imágenes del expresidente de Paraguay Santiago Peña tras su arresto

El expresidente de Paraguay Santiago Peña ingresó este sábado 7 de noviembre a la sede del Ministerio Público del país suramericano, tras optar por no presentarse ante el Congreso, que lo destituyó el pasado viernes e inició el proceso de juicio político en su contra, luego de la caída de Ueno Bank, entidad de la que él mismo era accionista.
Las primeras imágenes de Peña tras su detención fueron difundidas esta mañana por la cadena de televisión Telefuturo, que destacó que el exmandatario del Partido Colorado no se encontraba esposado.
La noche del pasado viernes, Peña tuvo que ser trasladado desde su residencia en Asunción, donde cumplía una medida de aseguramiento impuesta por la Fiscalía, hasta el Regimiento de Escolta Presidencial. La decisión se adoptó debido a los enfrentamientos y disturbios registrados en las inmediaciones de su vivienda. En los alrededores del domicilio se desplegó un amplio operativo de seguridad, integrado por agentes de la Policía y efectivos antidisturbios.
En tanto, el expresidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo, se entregó la noche del pasado viernes y quedó detenido en la sede del Departamento de Investigaciones.
Las autoridades siguen las pistas de un caso que ha desatado una crisis política y social en Paraguay, tras la quiebra de una entidad bancaria que dejó sin acceso a sus fondos al 60 % de la población paraguaya.
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