Seguro Social mantiene $15,254.2 millones en inversiones y depósitos bancarios, según informe divulgado por Mulino

La Caja de Seguro Social (CSS) mantiene $15,254.2 millones en inversiones financieras y depósitos bancarios, de acuerdo con información correspondiente al 30 de septiembre de 2026, divulgada la mañana de este sábado 7 de noviembre por el presidente José Raúl Mulino, en su cuenta de X.

El informe, elaborado por la Dirección Ejecutiva Nacional de Finanzas de la CSS, detalla cómo están distribuidas las reservas de la institución, en qué bancos se encuentran depositadas, la exposición a la deuda del Estado panameño, las inversiones en el extranjero y los rendimientos que generan estos recursos.

Del total de $15,254.2 millones, unos $10,674 millones, equivalentes al 70%, corresponden al portafolio de valores, mientras que $4,580.2 millones (30%) están colocados en depósitos bancarios.

La institución señala que esta distribución busca combinar inversiones de distintos plazos con recursos disponibles para atender las obligaciones de la seguridad social.

El 91.9% de los depósitos está en bancos estatales

En cuanto a los depósitos bancarios, el documento indica que $4,208 millones están colocados en la banca estatal, principalmente en la Caja de Ahorros, con $2,520 millones, y el Banco Nacional de Panamá, con $1,688 millones.

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El resto se distribuye entre seis entidades privadas: Bladex ($150 millones), BAC Panamá ($75 millones), Global Bank ($75 millones), Banistmo ($50 millones), Banco Aliado ($15 millones) y Credicorp Bank ($7 millones).

Según la CSS, el 91.9% de los depósitos se encuentra en la banca estatal. Las colocaciones en los seis bancos privados representan el 2.44% del conjunto de inversiones y depósitos de la institución.

El informe precisa que estas entidades están supervisadas por la Superintendencia de Bancos de Panamá y que su selección requiere evaluar solvencia, liquidez, calificación crediticia y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de la CSS y sus reglamentos.