Trámites comerciales en el MICI superan los 15 mil de enero a octubre de 2026

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) gestionó 15,922 trámites comerciales entre enero y octubre de 2026, a través de la Dirección General de Comercio Interior, como parte de los servicios que presta a empresas y usuarios del sector comercial panameño.

Las gestiones incluyeron atención de solicitudes, supervisión e inspección de actividades comerciales en el territorio nacional. Entre los trámites más demandados por el sector privado estuvieron las solicitudes de cambio de tramitador, de acuerdo con la información divulgada por la entidad.

Durante ese mismo período, la Dirección General de Comercio Interior emitió 426 resoluciones administrativas. De ese totalm 276 fueron resoluciones previas aprobadas, lo que representa el 64.8%.

Estas resoluciones están vinculadas con la atención de solicitudes, certificaciones y expedición de oficios relacionados con la actividad comercial.

El MICI indicó que trabaja en la optimización de sus procesos internos y herramientas tecnológicas para reducir los tiempos de espera y agilizar la atención a los usuarios. Entre las iniciativas mencionadas por la institución figura SeviMICI, como parte de sus esfuerzos de modernización.

El ministerio también señaló que estas acciones buscan facilitar las gestiones de las empresas, fortalecer la competitividad de la producción nacional y promover los productos bajo el sello Hecho en Panamá.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, ha reiterado el compromiso de la institución con la modernización de los servicios y el acompañamiento al sector empresarial.