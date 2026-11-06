Fiestas Patrias: enseñar a las nuevas generaciones la historia detrás de las celebraciones

Noviembre llega a Panamá con calles llenas de banderas, bandas musicales, vestidos típicos y desfiles escolares. Para muchos niños, las Fiestas Patrias representan días de celebración, música y actividades en sus centros educativos. Sin embargo, detrás de cada fecha conmemorativa hay acontecimientos históricos que también merecen ser conocidos y comprendidos por las nuevas generaciones. Explicar qué se recuerda el 3, 4, 5, 10 y 28 de noviembre es parte de un proceso que va más allá de memorizar fechas. Se trata de acercar a los niños a la historia del país, a los esfuerzos de quienes contribuyeron a su formación y a las tradiciones que han pasado de una generación a otra. Para Amanda de Villarreal, folclorista, experta y docente, conocer el pasado es fundamental para desarrollar un vínculo con la identidad nacional. A su juicio, “uno no puede amar lo que uno desconoce”. Por eso, considera importante que los niños comprendan que las celebraciones de noviembre representan acontecimientos que marcaron la historia de Panamá, así como los esfuerzos y sacrificios de quienes los precedieron. De Villarreal sostiene que acercar a los niños y adolescentes a la historia permite sembrar un sentido de pertenencia, fortalecer el orgullo de ser panameños y promover el compromiso de preservar la identidad y el legado cultural para las futuras generaciones.

Más que desfilar

Uno de los retos de las Fiestas Patrias es evitar que su significado quede reducido a los desfiles, los uniformes y las presentaciones escolares. Aunque estas actividades son expresiones de la identidad nacional, la especialista considera que también es necesario explicar qué representan. “Más que enseñarle a desfilar, debemos enseñarle el por qué se desfila y qué representa cada una de las manifestaciones que ellos van a observar”, señala. En ese aprendizaje, De Villarreal identifica tres espacios fundamentales: el hogar, la escuela y la comunidad. La familia suele ser el primer punto de contacto de los niños con las tradiciones y el sentimiento patrio, mientras que los centros educativos y su entorno pueden reforzar ese conocimiento mediante actividades que acerquen a los estudiantes a la historia y la cultura. La enseñanza, añade, no debe limitarse a los símbolos patrios. También puede incluir la música, los bailes, la indumentaria y otras manifestaciones tradicionales que forman parte de la cultura panameña.

La historia también se aprende en casa

La transmisión de la memoria histórica no depende únicamente de los docentes. Las familias también tienen un papel importante al conversar con los niños sobre las fechas que se conmemoran y relacionarlas con actividades cotidianas. Marisol Hernández, madre de dos hijos, Luis, de 9 años, y Valentina, de 7, considera importante que sus pequeños comprendan por qué se celebran las Fiestas Patrias y qué acontecimientos están detrás de cada fecha. “Para mí, como mamá, es súper importante que mis hijos entiendan de verdad por qué celebramos las Fiestas Patrias. No quiero que solo se queden con la idea de que es el mes de desfilar, ponerse el traje típico y cantar el himno porque ‘toca’”, expresa. En su hogar procura explicarles la historia con palabras sencillas y aprovechar noviembre para compartir actividades culturales. El año pasado, por ejemplo, vio con sus hijos un documental corto sobre la Separación de Panamá de Colombia y luego conversaron sobre lo que habían comprendido. También aprovechan el mes para preparar comidas típicas, escuchar música panameña y hablar sobre las tradiciones. Para Hernández, estas experiencias ayudan a que los niños conozcan sus raíces y desarrollen orgullo por el país. “Si solo los mandamos a desfilar y a decorar la escuela, se les queda la parte bonita, pero se les olvida el significado”, afirma. También considera que el trabajo de los centros educativos debe complementarse con la participación de los padres.

Aprender la historia a través de las experiencias

El acercamiento de los niños a la historia nacional no tiene que limitarse a las explicaciones en el aula o a las actividades organizadas durante noviembre. También puede construirse mediante experiencias que les permitan relacionar lo que escuchan con su entorno y las tradiciones que forman parte de su vida cotidiana. Conversar sobre los acontecimientos históricos, visitar museos y sitios de interés nacional, observar documentales apropiados para su edad o compartir relatos de familiares son algunas alternativas para despertar su curiosidad. Estas actividades permiten que los niños hagan preguntas, expresen lo que han aprendido y comprendan que las fechas patrias tienen un significado que va más allá de una celebración. En el ámbito cultural, participar en actividades folclóricas, conocer los instrumentos de la música tradicional, aprender sobre los bailes y reconocer las distintas indumentarias también contribuye a ese proceso. Para Amanda de Villarreal, estas manifestaciones deben presentarse explicando su origen y lo que representan, de manera que los niños no solo las reproduzcan, sino que aprendan a valorarlas. La intención es que el conocimiento histórico y cultural se incorpore de forma natural a la vida familiar y escolar. De esta manera, las Fiestas Patrias pueden convertirse en una oportunidad para fortalecer el vínculo de los niños con Panamá y mantener vivas las tradiciones que forman parte de su identidad.

Una identidad que se transmite

Las Fiestas Patrias ofrecen una oportunidad para que las nuevas generaciones conozcan la historia nacional desde distintos espacios. Conversar sobre las fechas, visitar lugares históricos, escuchar música tradicional o compartir relatos familiares son algunas formas de acercar a los niños a ese legado. El desafío está en que las celebraciones no se conviertan únicamente en una actividad del calendario escolar, sino en una experiencia de aprendizaje que permita comprender de dónde viene Panamá y por qué sus acontecimientos históricos y expresiones culturales siguen teniendo valor. Así, entre desfiles, canciones y tradiciones, noviembre también puede convertirse en un espacio para cultivar la memoria histórica y transmitir a los niños el significado de ser parte de una nación.