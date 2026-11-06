Caso Carrizo: Tribunales admiten recurso de causa compleja y confirman medida cautelar

Un viernes de reveses para el exvicepresidente José Gabriel Carrizo. El Tribunal de Apelaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA) decretó que deberá permanecer bajo detención domiciliaria y el Primer Tribunal Superior admitió un recurso de amparo de garantías solicitando que se declare causa compleja la investigación en su contra por presunto enriquecimiento injustificado agravado.

Carrizo se mantiene bajo detención domiciliaria desde finales de enero. El Ministerio Público, liderado por la fiscal Patricia Herrera, le imputó cargos por presunto enriquecimiento injustificado de 1.9 millones de dólares, apoyándose en un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República.

El tiempo de investigación de seis meses ya terminó. Y aunque se debía proceder con la fase intermedia y luego el juicio oral, una juez determinó que se suspendiera el proceso mientras se resuelven dos amparos de garantías presentados por el Ministerio Público.

Ambos amparos tienen un mismo propósito, extender el plazo de la investigación contra el exvicepresidente. Este viernes se conoció que el Primer Tribunal Superior admitió uno de ellos, que buscaba extender el plazo a través de la declaración de causa compleja.

Aunque el amparo fue admitido, la defensa de Carrizo presentó su apelación por lo cual esto debe resolverse antes de seguir con la siguiente etapa procesal.