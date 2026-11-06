Caso Carrizo: Tribunales admiten recurso de causa compleja y confirman medida cautelar

Un viernes de reveses para el exvicepresidente José Gabriel Carrizo. El Tribunal de Apelaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA) decretó que deberá permanecer bajo detención domiciliaria y el Primer Tribunal Superior admitió un recurso de amparo de garantías solicitando que se declare causa compleja la investigación en su contra por presunto enriquecimiento injustificado agravado.
Carrizo se mantiene bajo detención domiciliaria desde finales de enero. El Ministerio Público, liderado por la fiscal Patricia Herrera, le imputó cargos por presunto enriquecimiento injustificado de 1.9 millones de dólares, apoyándose en un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República.
El tiempo de investigación de seis meses ya terminó. Y aunque se debía proceder con la fase intermedia y luego el juicio oral, una juez determinó que se suspendiera el proceso mientras se resuelven dos amparos de garantías presentados por el Ministerio Público.
Ambos amparos tienen un mismo propósito, extender el plazo de la investigación contra el exvicepresidente. Este viernes se conoció que el Primer Tribunal Superior admitió uno de ellos, que buscaba extender el plazo a través de la declaración de causa compleja.
Aunque el amparo fue admitido, la defensa de Carrizo presentó su apelación por lo cual esto debe resolverse antes de seguir con la siguiente etapa procesal.
La audiencia celebrada este viernes en el Tribunal de Apelaciones del SPA era apelando a la decisión de una jueza de garantías que determinó que Carrizo debía mantenerse bajo detención provisional.
La defensa de Carrizo, liderada por el abogado Víctor Orobio, ha manifestado que el exvicepresidente se ha mantenido más de 9 meses detenido. Además, apuntan que hay nuevos elementos que debilitan los argumentos de la Fiscalía.
Específicamente se refieren a un apartamento valorado en 1.2 millones de dólares que estaba incluido en el informe de auditoría de la Contraloría como gasto del exfuncionario. Este bien inmueble fue inicialmente aprehendido a solicitud del Ministerio Público, pero luego se ordenó su desaprehensión.
Orobio detalló que este apartamento fue comprado con dinero transferido por el suegro de Carrizo, luego de la venta de Grupo Sonitel en 2014, antes de que Carrizo asumiera el cargo de vicepresidente de la República.
También señaló que un informe de auditoría solicitado por ellos demuestra que los ingresos de Carrizo fueron superiores a sus gastos, contradiciendo al de Contraloría y presuntamente demostrando que no hubo enriquecimiento injustificado.
Los magistrados del Tribunal de Apelación explicaron que aunque se resten los 1.2 millones de dólares a los 1.9 millones de presunto enriquecimiento injustificado, igual hay cientos de miles de dólares restantes lo que mantiene como válida la imputación del presunto delito. Y en cuanto a la segunda auditoría, explicaron que esto debe resolverse en otra etapa del proceso judicial, dónde se permita interrogar y contrainterrogar a los peritos. Por ello, decidieron mantener la medida cautelar que actualmente pesa sobre Carrizo, rechazando el cambio solicitado de reporte periódico.
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