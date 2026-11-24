La espera llegó a su fin. Este martes 24 de noviembre se conocerá a la nueva Miss Universo, en una gala que reunirá en Puerto Rico a representantes de distintos países que competirán por la corona universal. La ceremonia está programada para las 8:00 p.m., hora de Panamá, y el público panameño podrá seguir la transmisión en directo a través de Telemetro, donde se podrá disfrutar de la gala y conocer el nombre de la nueva reina. La competencia se desarrolla en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, escenario que recibirá a las candidatas que buscan suceder a la actual Miss Universo, Fátima Bosch.

Panamá también va por la corona

Panamá está representado en esta edición por Gabriela Lineth González del Valle, quien ha destacado durante su participación en el certamen y ha dejado el nombre del país en alto. La representante panameña también ha ganado atención entre seguidores de Miss Universo y algunos missiólogos, quienes la han incluido entre sus favoritas para avanzar en la competencia y buscar un lugar entre las candidatas que disputarán la corona. Con esto, Panamá mantiene la expectativa puesta en la gala de esta noche, a la espera de conocer hasta dónde llegará González del Valle en la competencia internacional.

Una edición histórica