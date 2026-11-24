La espera llegó a su fin. Este martes 24 de noviembre se conocerá a la nueva Miss Universo, en una gala que reunirá en Puerto Rico a representantes de distintos países que competirán por la corona universal.
La ceremonia está programada para las 8:00 p.m., hora de Panamá, y el público panameño podrá seguir la transmisión en directo a través de Telemetro, donde se podrá disfrutar de la gala y conocer el nombre de la nueva reina.
La competencia se desarrolla en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, escenario que recibirá a las candidatas que buscan suceder a la actual Miss Universo, Fátima Bosch.
Panamá está representado en esta edición por Gabriela Lineth González del Valle, quien ha destacado durante su participación en el certamen y ha dejado el nombre del país en alto.
La representante panameña también ha ganado atención entre seguidores de Miss Universo y algunos missiólogos, quienes la han incluido entre sus favoritas para avanzar en la competencia y buscar un lugar entre las candidatas que disputarán la corona.
Con esto, Panamá mantiene la expectativa puesta en la gala de esta noche, a la espera de conocer hasta dónde llegará González del Valle en la competencia internacional.
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Una publicación compartida por 𝐇𝐨𝐬𝐮𝐞 𝐀𝐫𝐚𝐮𝐳 𝐋𝐨𝐩𝐞𝐳. (@hosuearauzl)
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Esta edición marca los 75 años de Miss Universo, por lo que la organización preparó varios elementos especiales para conmemorar la trayectoria del certamen.
Uno de ellos es la nueva corona que recibirá la ganadora de 2026. La pieza de alta joyería fue presentada el pasado 12 de noviembre y lleva el nombre de “El Resplandor de un Legado Eterno”.
La corona está elaborada en oro blanco de 18 quilates y cuenta con 3,150 diamantes de talla brillante, como parte del homenaje a las mujeres que han formado parte de la historia del concurso.
Durante la gala también se conocerá qué país será sede de la próxima edición de Miss Universo.