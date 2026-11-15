Miss Universo 2026: así es la nueva corona de 3,150 diamantes por sus 75 años

La próxima ganadora de Miss Universo 2026 recibirá una corona especial, diseñada para conmemorar los 75 años del concurso de belleza. La gran final de esta edición se celebrará el lunes 23 de noviembre en Puerto Rico. Como parte de las actividades previas a la gala, la organización presentó el pasado 12 de noviembre la nueva pieza de alta joyería, que destaca por sus miles de diamantes y el significado de sus elementos. La joya lleva el nombre de “El Resplandor de un Legado Eterno” y está confeccionada en oro blanco de 18 quilates, con un total de 3,150 diamantes de talla brillante. Su presentación tuvo lugar durante el evento Miss Universe Experience, realizado en Plaza Las Américas, donde se reunieron antiguas reinas de belleza, invitados especiales y las candidatas que compiten por el título de esta edición.

¿Qué representa la nueva corona de Miss Universo?

Más allá de su valor como pieza de joyería, el diseño incorpora tres diamantes principales que hacen referencia a diferentes momentos en la historia del certamen: el pasado, el presente y el futuro. La piedra ubicada en el lado izquierdo reconoce a las mujeres que, durante los 75 años de Miss Universo, han marcado el camino y dejado una huella en la competencia. Por su parte, el diamante del lado derecho representa a las participantes y reinas actuales que utilizan su influencia para inspirar y generar cambios en sus comunidades. El diamante central, situado debajo de la estrella que identifica a la organización, tiene un significado especial: simboliza el futuro del concurso y a las nuevas generaciones de mujeres que continuarán su legado.

¿Quién diseñó la corona de los 75 años?