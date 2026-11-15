Gabriel Diez presenta propuesta política de Fuerza Ciudadana durante encuentro en Penonomé

El movimiento político en formación Fuerza Ciudadana, encabezado por Gabriel Diez, realizó un encuentro en Penonomé, provincia de Coclé, para presentar su propuesta de organización, principios y visión política, como parte de sus preparativos para el futuro proceso de inscripción de adherentes.
Durante la actividad se dieron a conocer los valores, pilares y compromisos que identifican a la agrupación, así como su plan de organización. Sus promotores señalaron que buscan construir una estructura política basada en principios y participación ciudadana, más allá de sumar nuevos inscritos.
En el encuentro, Gabriel Diez también hizo un llamado a la población a involucrarse en la política y participar en las decisiones que inciden en la vida cotidiana de los panameños.
Diez sostuvo que muchas personas prefieren mantenerse alejadas de los asuntos políticos, pero al hacerlo dejan las decisiones importantes en manos de los mismos actores de siempre.
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“Estamos dejando las decisiones importantes, las decisiones de todos nuestros días en los mismos políticos de siempre”, expresó durante su intervención.
El dirigente mencionó que aspectos como el acceso al agua, las condiciones de las escuelas, las citas médicas, las becas y los requisitos para emprender están relacionados con decisiones políticas.
También señaló que las políticas públicas tienen efectos en los precios de los productos que se compran en supermercados y tiendas.
“La política afecta nuestra vida desde que despertamos hasta que nos acostamos. Y aun cuando estamos dormidos, la política todavía sigue trabajando”, manifestó.
Diez insistió en que la participación ciudadana es necesaria para impulsar cambios en el país y concluyó que la población debe involucrarse en los asuntos públicos.
“Nosotros tenemos que involucrarnos, porque la única forma de cambiar las cosas es a través de la política”, afirmó.
Con este encuentro en Penonomé, Fuerza Ciudadana continúa presentando su propuesta y dando a conocer su estructura y planteamientos en distintas comunidades.