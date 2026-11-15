Gabriel Diez presenta propuesta política de Fuerza Ciudadana durante encuentro en Penonomé

El movimiento político en formación Fuerza Ciudadana, encabezado por Gabriel Diez, realizó un encuentro en Penonomé, provincia de Coclé, para presentar su propuesta de organización, principios y visión política, como parte de sus preparativos para el futuro proceso de inscripción de adherentes.

Durante la actividad se dieron a conocer los valores, pilares y compromisos que identifican a la agrupación, así como su plan de organización. Sus promotores señalaron que buscan construir una estructura política basada en principios y participación ciudadana, más allá de sumar nuevos inscritos.

En el encuentro, Gabriel Diez también hizo un llamado a la población a involucrarse en la política y participar en las decisiones que inciden en la vida cotidiana de los panameños.

Diez sostuvo que muchas personas prefieren mantenerse alejadas de los asuntos políticos, pero al hacerlo dejan las decisiones importantes en manos de los mismos actores de siempre.