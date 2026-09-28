Reforma electoral abre debate interno en el PRD; Balbina Herrera fija posición

La secretaria general del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Balbina Herrera, pidió a los diputados de la bancada del colectivo en la Asamblea Nacional defender la autonomía organizativa y la estructura interna del partido frente a las modificaciones incluidas en el proyecto de ley No. 699, que reforma el Código Electoral.

Herrera hizo el planteamiento en una carta fechada este lunes 28 de septiembre y dirigida al presidente del colectivo y de la bancada del PRD en la Asamblea Nacional, Benicio Robinson.

También la nota estaba dirigida al vicepresidente del colectivo, Raúl Pineda, y a la secretaria, Flor Brenes.

La dirigente manifestó, su preocupación por las propuestas que, según indicó, inciden directamente en la estructura, las atribuciones y la organización interna de los partidos políticos.

En la misiva, Herrera sostuvo que el debate sobre el proyecto de ley No. 699 no debe limitarse al contenido de una reforma legal, sino que también debe considerar la estructura y los principios internos del PRD.

La secretaria general señaló que la identidad socialdemócrata y torrijista del colectivo se fundamenta en la participación de sus miembros y en la toma de decisiones de manera colectiva.

Herrera citó el artículo No. 138 de la Constitución, que establece que los partidos políticos son instrumentos fundamentales para la participación política y que su estructura interna y funcionamiento deben estar fundamentados en principios democráticos.

A partir de esta disposición, la dirigente sostuvo que modificar la estructura de representación de un partido mediante una ley no debería sustituir los mecanismos internos establecidos por la organización.

Herrera afirmó que los estatutos del PRD establecen que la modificación de sus principios, estructura y organización corresponde al Congreso Nacional y al Directorio.

Según la secretaria general, una modificación de esa naturaleza debería estar precedida por un proceso de consulta y debate que incluya a las bases y a los órganos colegiados del colectivo.

En ese sentido, mencionó al Comité Ejecutivo Nacional y al Consejo Directivo Nacional como parte de las instancias que, según su posición, deberían participar en una discusión sobre cambios a la estructura partidaria.

La carta fue enviada en medio del debate del proyecto de ley No. 699, que fue aprobado en primer debate por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional este 23 de septiembre.

Esa iniciativa recibió siete votos a favor y dos en contra y sufrió cerca de 50 modificaciones respecto al texto presentado originalmente por el Tribunal Electoral.

Entre las modificaciones incorporadas al proyecto 699 se encuentra una propuesta para establecer que el presidente de un partido político sea también su representante legal.

Herrera no menciona directamente a Robinson en ese apartado de su carta, pero cuestiona cualquier modificación que, a su juicio, pueda concentrar la representación partidaria en una sola figura.

En la parte final de la carta, Herrera aseguró que su posición no busca defender cargos, sino preservar el mecanismo mediante el cual el PRD organiza y expresa su vida interna.

“No defendemos cargos; defendemos la forma en que este partido ha decidido vivir y expresar la democracia”, expresó.

La secretaria general pidió a los diputados del PRD mantener la unidad alrededor de la organización política.