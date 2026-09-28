Ataque ruso en Kiev deja 19 muertos y golpea la Academia de Ciencias de Ucrania

Rusia atacó este lunes 28 de septiembre la sede de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, dentro de una serie de ataques contra objetivos en Kiev, la capital ucraniana, y otros puntos del país.

Una asistente del exsecretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Volodymyr Horbulin, murió como consecuencia del ataque contra la Academia, según informó el servicio de prensa de la institución a la agencia de noticias ucraniana Ukrinform.

“Una mujer murió; era asistente de Horbulin. El propio Horbulin está vivo. También hemos perdido contacto con otro colega cuyo despacho fue alcanzado. El incendio aún está siendo extinguido allí”, informó el servicio de prensa.

Al mismo tiempo, la agencia no pudo confirmar las informaciones sobre la muerte de dos académicos de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania.

Según la radio ucraniana Suspilne, el exsecretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Volodymyr Horbulin, se encontraba trabajando cuando las fuerzas rusas atacaron el edificio de la Academia Nacional de Ciencias y sufrió heridas leves.

Los ataques sobre Kiev ocurren en un contexto en el que los ucranianos se enfrentan a los incesantes ataques aéreos rusos y se preparan para un invierno difícil, después de que los esfuerzos diplomáticos no hayan logrado siquiera un alto el fuego limitado entre Kiev y Moscú.

Mientras las fuerzas ucranianas han recuperado la iniciativa en algunas zonas del frente, los intensificados ataques aéreos rusos sobre Kiev y gran parte del país han elevado la amenaza a la que se enfrentan millones de civiles a los niveles más altos en años.

“Por primera vez desde que comenzó la invasión en 2022, ahora vivo con el miedo de poder morir en cualquier momento. Siempre supe que esto era posible, pero la sensación ahora es casi física”, declaró el lunes a EFE Luda Golovko, una vecina de 36 años de la capital ucraniana, después de que drones rusos atacaran edificios civiles en Kiev y en la región nororiental de Sumi, donde viven sus padres.