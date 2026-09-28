Deuda pública de Panamá alcanzará $62 mil millones en 2026 y $64 mil millones en 2027, según MEF

Este lunes, durante la sesión de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó sus proyecciones sobre el comportamiento de la deuda pública del Estado para el cierre de 2026 y el año 2027.

El tema generó un intenso intercambio entre diputados y autoridades económicas, quienes coincidieron en que el país enfrenta un escenario de crecimiento moderado de la deuda, pero con un patrón de desaceleración respecto a años anteriores.

El diputado Luis Duque abrió el debate recordando las cifras recientes: la deuda pública cerró en $53,737 millones en 2024 y en $59,349 millones en 2025, lo que representó un incremento de $5,612 millones.

A junio de 2026, el saldo alcanzaba $61,526 millones, con un aumento de $2,177 millones respecto al año anterior.

Ante este panorama, Duque preguntó directamente cuál era la proyección oficial para el cierre de 2026 y qué estimaciones se manejaban para 2027.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó que el plan estratégico del Gobierno prevé una disminución progresiva en el ritmo de crecimiento de la deuda.

“La deuda va a crecer porque todos los años habrá déficit fiscal, y mientras exista déficit la única forma de cubrirlo es con financiamiento. El objetivo es que cada año la deuda aumente menos, hasta llegar a un punto donde deje de crecer”, señaló.