Deuda pública de Panamá alcanzará $62 mil millones en 2026 y $64 mil millones en 2027, según MEF

Este lunes, durante la sesión de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó sus proyecciones sobre el comportamiento de la deuda pública del Estado para el cierre de 2026 y el año 2027.
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El tema generó un intenso intercambio entre diputados y autoridades económicas, quienes coincidieron en que el país enfrenta un escenario de crecimiento moderado de la deuda, pero con un patrón de desaceleración respecto a años anteriores.
El diputado Luis Duque abrió el debate recordando las cifras recientes: la deuda pública cerró en $53,737 millones en 2024 y en $59,349 millones en 2025, lo que representó un incremento de $5,612 millones.
A junio de 2026, el saldo alcanzaba $61,526 millones, con un aumento de $2,177 millones respecto al año anterior.
Ante este panorama, Duque preguntó directamente cuál era la proyección oficial para el cierre de 2026 y qué estimaciones se manejaban para 2027.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó que el plan estratégico del Gobierno prevé una disminución progresiva en el ritmo de crecimiento de la deuda.
“La deuda va a crecer porque todos los años habrá déficit fiscal, y mientras exista déficit la única forma de cubrirlo es con financiamiento. El objetivo es que cada año la deuda aumente menos, hasta llegar a un punto donde deje de crecer”, señaló.
Chapman subrayó que desde junio de 2024 el costo de financiamiento de la deuda se ha reducido en más de 60%, lo que ha generado ahorros superiores al presupuesto anual de instituciones como la Asamblea Nacional o el Órgano Judicial.
“Pocos países han logrado un ahorro de esta magnitud”, destacó, al tiempo que descartó medidas drásticas como despidos masivos en el sector público, que —dijo— no serían viables en la actual coyuntura social.
La directora de Políticas Públicas y Análisis Económico y Social del MEF, Rubilú Rodríguez, precisó que dentro del Plan Estratégico 2025-2029 se estima que la deuda pública cierre el 2026 en $62 mil millones, equivalente al 61% del PIB, y que para 2027 alcance aproximadamente $64 mil millones.
El diputado Duque puntualizó que esto implica un incremento proyectado de $474 millones en lo que resta de 2026 y de $2 mil millones adicionales en 2027.
Chapman confirmó la cifra y resaltó que, aunque la deuda seguirá creciendo, el patrón es de menor ritmo anual en comparación con la administración pasada, que duplicó el saldo de la deuda.
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