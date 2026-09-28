Metro de Panamá y Doppelmayr firman contrato para construir el Teleférico de Panamá y San Miguelito

Metro de Panamá, S. A. y Doppelmayr Panamá, Corp. formalizaron este lunes 28 de septiembre el contrato para la ejecución del proyecto del Teleférico de Panamá y San Miguelito.

La firma se realizó luego de culminar las mesas de revisión conjunta de los documentos contractuales. Como siguiente paso, el contrato será remitido a la Contraloría General de la República para su revisión y posterior refrendo.

Con la formalización del contrato, el proyecto continúa avanzando hacia su etapa de ejecución, con el objetivo de fortalecer la movilidad y la integración del transporte público, principalmente para los residentes del distrito de San Miguelito.

El Teleférico de Panamá y San Miguelito contempla la construcción de un sistema de transporte por cable de aproximadamente 6.6 kilómetros, con seis estaciones.

Las estaciones estarán ubicadas en:

Balboa

Cincuentenario

Samaria

Mano de Piedra

Valle de Urracá

Torrijos Carter

De acuerdo con el Metro de Panamá, el sistema está diseñado para fortalecer la conectividad y facilitar la movilidad de miles de residentes de los distritos de Panamá y San Miguelito.

El proyecto también contempla su integración con la red de transporte público existente, incluida la Línea 2 del Metro de Panamá y la red de transporte masivo.

Fue el presidente José Raúl Mulino que confirmó este 28 de agosto que el distrito de San Miguelito tendrá su sistema de teleférico.

A través de su cuenta en la red social X, Mulino comunicó que la comisión evaluadora emitió su informe, con lo que se completa otra etapa del proceso relacionado con la iniciativa.

“¡San Miguelito tendrá su teleférico! La comisión Evaluadora emitió su informe cumpliéndose con otra fase del proceso para este importante proyecto”, publicó el mandatario.

Este proyecto fue adjudicado a Doppelmayr Panamá Corp. por un total de 255 millones 163 mil 788 dólares, luego de concluir el proceso de evaluación de la propuesta presentada por la empresa.