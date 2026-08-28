Mulino confirma que San Miguelito tendrá teleférico y destaca propuesta de Doppelmayr

El distrito de San Miguelito tendrá un sistema de teleférico, anunció la tarde de este viernes 28 de agosto el presidente José Raúl Mulino, quien informó sobre un nuevo avance en el proceso para desarrollar este proyecto de movilidad. A través de su cuenta en la red social X, Mulino comunicó que la comisión evaluadora emitió su informe, con lo que se completa otra etapa del proceso relacionado con la iniciativa. “¡San Miguelito tendrá su teleférico! La comisión Evaluadora emitió su informe cumpliéndose con otra fase del proceso para este importante proyecto”, publicó el mandatario.

Mulino destacó que la empresa austriaca Doppelmayr, reconocida internacionalmente por la construcción de sistemas de teleféricos, presentó una propuesta integral para el proyecto.

De acuerdo con el presidente, la compañía tiene presencia en 97 países y es líder mundial en la construcción de teleféricos. El mandatario calificó la iniciativa como un proyecto de gran impacto para el transporte público del distrito y aseguró que representará una transformación en la movilidad.