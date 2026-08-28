Mulino confirma que San Miguelito tendrá teleférico y destaca propuesta de Doppelmayr

El distrito de San Miguelito tendrá un sistema de teleférico, anunció la tarde de este viernes 28 de agosto el presidente José Raúl Mulino, quien informó sobre un nuevo avance en el proceso para desarrollar este proyecto de movilidad.
A través de su cuenta en la red social X, Mulino comunicó que la comisión evaluadora emitió su informe, con lo que se completa otra etapa del proceso relacionado con la iniciativa.
“¡San Miguelito tendrá su teleférico! La comisión Evaluadora emitió su informe cumpliéndose con otra fase del proceso para este importante proyecto”, publicó el mandatario.
Mulino destacó que la empresa austriaca Doppelmayr, reconocida internacionalmente por la construcción de sistemas de teleféricos, presentó una propuesta integral para el proyecto.
De acuerdo con el presidente, la compañía tiene presencia en 97 países y es líder mundial en la construcción de teleféricos.
El mandatario calificó la iniciativa como un proyecto de gran impacto para el transporte público del distrito y aseguró que representará una transformación en la movilidad.
“Esto será una revolución en la movilidad de miles y miles de panameños”, afirmó Mulino.
La comisión evaluadora del proyecto del teleférico de Panamá y San Miguelito emitió su informe oficial luego de analizar la propuesta presentada por Doppelmayr Panamá Corp., empresa austriaca especializada en la construcción de sistemas de transporte por cable.
Doppelmayr fue la única empresa que presentó una oferta dentro del proceso y planteó una propuesta integral con un valor aproximado de $270 millones.
El proyecto fue sometido a una reestructuración de su modelo financiero, de manera que el Estado asumiría el financiamiento, respaldado por agencias de crédito a la exportación.
Además, esta estructura contempla separar el precio de referencia correspondiente al contrato principal del relacionado con el mantenimiento.
Con la entrega del informe de la comisión evaluadora, el proceso entra en una nueva fase administrativa. La propuesta deberá continuar su trámite en el Metro de Panamá, donde se realizará la revisión correspondiente antes de avanzar hacia la eventual adjudicación del proyecto.
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