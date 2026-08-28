Estas son las noticias que generan atención en Panamá este viernes 28 de agosto

La jornada informativa de este viernes 28 de agosto estuvo marcada por temas judiciales, condiciones climáticas, operativos de búsqueda y acontecimientos internacionales que captaron la atención en Panamá y el mundo.

-El procurador general de la Nación, Luis Gómez Rudy, emitió su opinión dentro de la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el acuerdo que creó la Policía Municipal de la Alcaldía de Panamá. La Procuraduría consideró que la norma aprobada por el Consejo Municipal para establecer la organización y funcionamiento de este cuerpo policial es contraria a la Constitución.

-El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene un aviso de prevención debido al incremento de la inestabilidad atmosférica en el país. Los remanentes de la onda tropical N.° 39, junto con sistemas de bajas presiones asociados al paso de otras ondas tropicales, están favoreciendo la presencia de lluvias y tormentas. El aviso se mantiene desde las 3:00 a.m. del viernes 28 de agosto hasta las 11:59 p.m. del lunes 31 de agosto, tanto para el territorio nacional como para las zonas marítimas.

-Las autoridades mantienen la búsqueda de un menor de 14 años, quien desapareció la tarde del jueves 27 de agosto después de ser arrastrado por la corriente de un río en el sector 4 de Samaria. Los estamentos de seguridad continúan las labores de búsqueda y concentran esfuerzos en el área del puente de Chanis, en Campo Lindbergh, donde los equipos remueven troncos y otros objetos que podrían dificultar la localización del joven.

-Un buque cargado con gas licuado de petróleo (GLP) pagó $5.3 millones para asegurar un espacio de tránsito por el Canal de Panamá mediante una subasta. El monto estableció un nuevo récord para este tipo de operación, reflejando el alto valor que algunas navieras están dispuestas a pagar para garantizar un tránsito prioritario.

-El rey Harald V de Noruega falleció este viernes, según informó el Palacio Real. Con su muerte, su hijo Haakon pasa a convertirse automáticamente en el nuevo monarca del país.