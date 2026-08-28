Así fue el último eclipse lunar del año: la Luna lució roja y cobriza

El cielo se convirtió en escenario de un espectáculo astronómico la noche del jueves 27 de agosto, cuando la Luna atravesó la sombra de la Tierra durante el último eclipse lunar del año.

A medida que avanzó el fenómeno, la sombra terrestre fue cubriendo progresivamente la superficie visible de la Luna. En su punto máximo, aproximadamente el 93 % del disco lunar quedó dentro de la sombra, dejando solo una pequeña parte iluminada directamente.

Uno de los momentos más llamativos llegó cuando la Luna comenzó a adquirir tonos rojizos, anaranjados y cobrizos, una apariencia que hizo que el fenómeno fuera conocido popularmente como “Luna de sangre”.