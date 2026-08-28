Así fue el último eclipse lunar del año: la Luna lució roja y cobriza

El cielo se convirtió en escenario de un espectáculo astronómico la noche del jueves 27 de agosto, cuando la Luna atravesó la sombra de la Tierra durante el último eclipse lunar del año.
A medida que avanzó el fenómeno, la sombra terrestre fue cubriendo progresivamente la superficie visible de la Luna. En su punto máximo, aproximadamente el 93 % del disco lunar quedó dentro de la sombra, dejando solo una pequeña parte iluminada directamente.
Uno de los momentos más llamativos llegó cuando la Luna comenzó a adquirir tonos rojizos, anaranjados y cobrizos, una apariencia que hizo que el fenómeno fuera conocido popularmente como “Luna de sangre”.
Esta coloración se produjo porque, mientras la Tierra bloqueaba la luz directa del Sol, parte de la luz solar atravesó la atmósfera terrestre antes de llegar hasta la Luna. En ese recorrido, los tonos azules se dispersaron con mayor facilidad y predominaron las tonalidades rojizas.
El eclipse pudo apreciarse de manera diferente según la ubicación de los observadores y las condiciones meteorológicas. En los lugares donde el cielo permaneció despejado, la Luna mostró durante el fenómeno una apariencia oscura y rojiza, ofreciendo una de las imágenes astronómicas más llamativas de la noche.
Tras alcanzar su máxima cobertura, la sombra comenzó a retirarse poco a poco hasta que la Luna recuperó nuevamente su apariencia habitual.
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El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a.m., hora local, y tuvo una profundidad estimada de 76 kilómetros