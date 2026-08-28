Raúl Camacho lleva a la Feria del Libro de Panamá su modelo para gerentes virtuosos

El escritor y empresario latinoamericano Raúl Camacho presentó este viernes 28 de agosto su obra Clientetología para gerentes virtuosos en la Feria Internacional del Libro de Panamá 2026.
Para el autor venezolano radicado en Colombia, el libro cuenta con el objetivo de brindar a empresarios y emprendedores una herramienta práctica que alinee la cultura organizacional con la estrategia comercial mediante el servicio centrado en el cliente.
El texto, según Camacho plantea un modelo de gestión orientado a consolidar la rentabilidad financiera a través del fortalecimiento del liderazgo interno en las organizaciones.
Esta metodología define al gerente virtuoso como el líder capaz de identificar oportunidades de mejora, conectar de forma integral con sus equipos de trabajo e inspirar transformaciones sostenibles dentro de las estructuras corporativas.
La publicación constituye el cuarto libro en la trayectoria del autor, quien anteriormente publicó El arte de servir para triunfar, enfocado en la cultura de servicio en América Latina, además de las obras Clientes embajadores y Rediseñando las empresas del futuro.
La edición de sus títulos cuenta con el respaldo de Araca Editores, Editorial Océano y la editorial regional PER (Líderes que Inspiran).
La propuesta metodológica abarca tanto a grandes corporaciones como a marcas personales y pequeños emprendimientos que buscan estructurar áreas de mercadeo, finanzas y atención al cliente.
El contenido se sustenta en la experiencia previa del autor como consultor en firmas latinoamericanas de telecomunicaciones, cadenas de acondicionamiento físico como bodytech y la industria farmacéutica.
El planteamiento central del libro sostiene que la transformación organizacional requiere un proceso previo de introspección individual en la alta gerencia.
A partir de esa premisa, el texto aborda el desarrollo empresarial con un enfoque realista adaptado a los desafíos actuales del entorno económico de la región.
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