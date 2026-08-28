Raúl Camacho lleva a la Feria del Libro de Panamá su modelo para gerentes virtuosos

El escritor y empresario latinoamericano Raúl Camacho presentó este viernes 28 de agosto su obra Clientetología para gerentes virtuosos en la Feria Internacional del Libro de Panamá 2026.

Para el autor venezolano radicado en Colombia, el libro cuenta con el objetivo de brindar a empresarios y emprendedores una herramienta práctica que alinee la cultura organizacional con la estrategia comercial mediante el servicio centrado en el cliente.

El texto, según Camacho plantea un modelo de gestión orientado a consolidar la rentabilidad financiera a través del fortalecimiento del liderazgo interno en las organizaciones.

Esta metodología define al gerente virtuoso como el líder capaz de identificar oportunidades de mejora, conectar de forma integral con sus equipos de trabajo e inspirar transformaciones sostenibles dentro de las estructuras corporativas.