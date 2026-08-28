El despliegue de redes 5G en América Latina avanza más lento de lo previsto

La adopción global de la tecnología móvil 5G alcanzó los 3.100 millones de suscripciones en el primer trimestre de 2026. Sin embargo, el panorama para América Latina refleja una brecha digital persistente: la penetración del servicio en la región apenas rozó el 14% en 2025, de acuerdo con el informe más reciente de la empresa de telecomunicaciones Ericsson. El Ericsson Mobility Report revela que, de los 390 proveedores de servicios que han desplegado redes 5G en el mundo, solo unos 90 han implementado redes 5G Standalone (SA), la arquitectura que opera de manera independiente y sin depender de infraestructuras 4G previas. En el ámbito latinoamericano, la firma multinacional reconoció que el despliegue de esta tecnología ha sido “más lento de lo esperado”.

El tráfico de datos cambia de rumbo

El informe expone una transformación profunda en los patrones de consumo de los usuarios. Las herramientas de colaboración, la carga de contenidos a plataformas en la nube y la expansión de la inteligencia artificial alteraron el balance habitual del tráfico de datos. De acuerdo con las mediciones de Ericsson, el tráfico de subida (envío de datos desde el dispositivo a la red) crece a un ritmo superior al de bajada (descarga) para la mayoría de las telefónicas. En 17 de 55 proveedores analizados, la tasa de subida superó en más de 1.5 veces a la de descarga. La proyección indica que la proliferación de agentes de IA autónomos podría triplicar el tráfico de subida para el año 2031 en comparación con los niveles de 2025.

Proyecciones al 2031 y el desafío de la infraestructura

A nivel global, se estima que las suscripciones 5G lleguen a 6.400 millones para fines de 2031, abarcando el 85% de todo el tráfico de datos móviles mundial. Para América Latina, las proyecciones señalan un aumento progresivo hasta alcanzar los 550 millones de suscripciones hacia 2031 (un 67% de penetración). No obstante, el reporte subraya que el crecimiento de la conectividad por Acceso Inalámbrico Fijo (FWA, por sus siglas en inglés) mediante redes 5G continúa en niveles reducidos en América Latina, África y sectores del Sudeste Asiático. Este rezago contrasta con los avances en Norteamérica, Europa Occidental y Asia, regiones que ya abordan la estandarización de la tecnología 6G, con miras a sus primeros lanzamientos comerciales cerca del año 2030.

En números:

3.100 millones de suscripciones 5G se registraron globalmente en el primer trimestre de 2026.

14% era la penetración promedio de tecnología 5G en América Latina al cierre de 2025.

85% del tráfico mundial de datos móviles circulará por redes 5G en 2031.

17 de 55 telefónicas registraron un tráfico de subida 1.5 veces más rápido que la descarga.

¿Por qué el internet 5G avanza de forma lenta en América Latina?

El despliegue de redes 5G en América Latina avanza con lentitud debido al costo de renovación de infraestructura hacia redes Standalone (SA), retrasos en licitaciones de espectro radioeléctrico por parte de los gobiernos y limitaciones en la capacidad de inversión de los operadores, lo que mantiene la penetración regional en un 14% frente al promedio mundial.

l último informe de Ericsson muestra que América Latina avanza con lentitud en redes 5G Standalone, mientras el tráfico de subida de datos por IA se dispara globalmente.