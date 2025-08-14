  1. Inicio
Tráfico de datos móviles crece 19% en el primer trimestre

Estudio estima que para finales de la década en la región de América Latina habrá un alza en el tráfico de datos del 14 %.
Mileika Lasso
  • 15/08/2025 00:00
El tráfico de datos móviles global creció 19% en el primer trimestre, impulsado por el 5G. Se proyecta un aumento masivo para 2030, redefiniendo el consumo digital

El consumo de datos móviles a nivel mundial experimentó un incremento del 19 % durante el primer trimestre de 2025, alcanzando un total de 172 Exabytes (EB) mensuales. Este crecimiento, según el último Ericsson Mobility Report, se debe a la creciente adopción de servicios en la nube, el streaming de audio y video, y la expansión de las redes 5G.

El reporte proyecta un crecimiento exponencial en el consumo de datos, estimando que para 2030 el tráfico total se multiplique 2,6 veces, llegando a 430 EB mensuales. Este aumento será impulsado principalmente por la tecnología 5G y las redes fijas inalámbricas (FWA). En América Latina, se espera que el tráfico de datos por smartphone se duplique para finales de la década, pasando de 13 a 29 GB en promedio.

El 5G como motor del crecimiento

El 5G se consolida como la tecnología del futuro. Con 2,4 mil millones de suscripciones a nivel global en el primer trimestre de 2025, se estima que para 2030 represente el 60 % de las suscripciones móviles en América Latina. Este crecimiento está directamente relacionado con la implementación de nuevas tecnologías y aplicaciones, como las gafas de realidad aumentada y la inteligencia artificial generativa (GenAI).

Eduardo Castañón, vicepresidente comercial de Ericsson para Latinoamérica y el Caribe, destaca que el crecimiento del tráfico de datos requerirá una planificación de red cuidadosa para satisfacer las crecientes demandas.

Tendencias de consumo

Actualmente, los servicios de almacenamiento en la nube, video y audio son los que más contribuyen al tráfico de datos. Curiosamente, la navegación web y el intercambio de archivos han visto una disminución en su cuota. Además, el reporte señala la creciente relevancia de aplicaciones de IA y GenAI en el consumo de datos, con herramientas como Gemini AI y Microsoft Copilot siendo utilizadas por el 70 % de los usuarios en una red analizada.

A medida que más países de América Latina, como El Salvador, México y Perú, avancen en sus procesos de licitación de espectro 5G, la transición hacia esta nueva era digital se acelerará, prometiendo una conectividad más rápida y eficiente para los usuarios.

