Tráfico de datos móviles crece 19% en el primer trimestre

El consumo de datos móviles a nivel mundial experimentó un incremento del 19 % durante el primer trimestre de 2025, alcanzando un total de 172 Exabytes (EB) mensuales. Este crecimiento, según el último Ericsson Mobility Report, se debe a la creciente adopción de servicios en la nube, el <i>streaming</i> de audio y video, y la expansión de las redes 5G.El reporte proyecta un crecimiento exponencial en el consumo de datos, estimando que para 2030 el tráfico total se multiplique 2,6 veces, llegando a 430 EB mensuales. Este aumento será impulsado principalmente por la tecnología 5G y las redes fijas inalámbricas (FWA). En América Latina, se espera que el tráfico de datos por <i>smartphone</i> se duplique para finales de la década, pasando de 13 a 29 GB en promedio.