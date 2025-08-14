Tráfico de datos móviles crece 19% en el primer trimestre

El consumo de datos móviles a nivel mundial experimentó un incremento del 19 % durante el primer trimestre de 2025, alcanzando un total de 172 Exabytes (EB) mensuales. Este crecimiento, según el último Ericsson Mobility Report, se debe a la creciente adopción de servicios en la nube, el streaming de audio y video, y la expansión de las redes 5G. El reporte proyecta un crecimiento exponencial en el consumo de datos, estimando que para 2030 el tráfico total se multiplique 2,6 veces, llegando a 430 EB mensuales. Este aumento será impulsado principalmente por la tecnología 5G y las redes fijas inalámbricas (FWA). En América Latina, se espera que el tráfico de datos por smartphone se duplique para finales de la década, pasando de 13 a 29 GB en promedio.

El 5G como motor del crecimiento

El 5G se consolida como la tecnología del futuro. Con 2,4 mil millones de suscripciones a nivel global en el primer trimestre de 2025, se estima que para 2030 represente el 60 % de las suscripciones móviles en América Latina. Este crecimiento está directamente relacionado con la implementación de nuevas tecnologías y aplicaciones, como las gafas de realidad aumentada y la inteligencia artificial generativa (GenAI). Eduardo Castañón, vicepresidente comercial de Ericsson para Latinoamérica y el Caribe, destaca que el crecimiento del tráfico de datos requerirá una planificación de red cuidadosa para satisfacer las crecientes demandas.

Tendencias de consumo