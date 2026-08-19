Una sola empresa compite por construir el teleférico de San Miguelito

El nuevo proceso para construir el Teleférico de Panamá y San Miguelito avanzó este martes 18 de agosto con la presentación y apertura de propuestas, pero solo una de las empresas interesadas durante la etapa de homologación decidió competir formalmente. Doppelmayr Panama Corp. presentó una oferta por $ 255,163,788.03, sin incluir ITBMS, para un proyecto cuyo precio de referencia es de $270 millones. El dato cobra relevancia porque 15 empresas y grupos empresariales participaron en la etapa previa de homologación, en la que formularon consultas y plantearon observaciones sobre el financiamiento, los requisitos de experiencia, los plazos, la gestión predial, el mantenimiento y distintos aspectos técnicos del proyecto. La participación en la homologación no implicaba la obligación de presentar una propuesta económica. El resultado de este martes confirma que el interés mostrado durante esa fase no se tradujo en una competencia amplia al momento de presentar ofertas.

Un segundo intento

El proyecto llega a esta nueva licitación después de que el primer proceso terminara sin propuestas el 28 de mayo de 2026. En aquella convocatoria llegaron a la precalificación dos consorcios: el Consorcio Teleférico SPE, integrado por Sofratesa de Panamá Inc. y Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura S.A. de C.V.; y el Consorcio Teleférico San Miguelito–TSM, conformado por Cointer Concesiones S.L. y Doppelmayr Panamá Corp. Ninguno presentó oferta. El Metro de Panamá explicó que los consorcios no lograron asegurar el financiamiento requerido bajo el esquema de concesión establecido en la primera convocatoria. Para el nuevo proceso, el Gobierno modificó el modelo financiero con el objetivo de cambiar la distribución de los riesgos del proyecto. En la primera licitación, el concesionario debía financiar, construir, operar y mantener el sistema. En el nuevo esquema, el Estado asumirá directamente los compromisos de pago. El contratista deberá, sin embargo, presentar una estructura respaldada mediante un Crédito Comprador ante una Agencia de Crédito a la Exportación. El Ministerio de Economía y Finanzas programó $270 millones entre 2027 y 2029 para cubrir los pagos del proyecto. El nuevo esquema también contempla $40 millones para gestión predial, además de provisiones relacionadas con servicios públicos y variaciones de precios.

Experiencia exigida