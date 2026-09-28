Amoacss denuncia destitución de Fernando Castañeda y acudirá a la Corte Suprema

La Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales Afines de la Caja de Seguro Social (Amoacss) denunció este lunes 28 de septiembre la destitución del médico Fernando Castañeda, secretario de Defensa del gremio y candidato a la secretaría general.

En un comunicado, la organización calificó la medida de “ilegal e inconstitucional” y sostuvo que la separación del cargo estaría relacionada con las críticas expresadas por Castañeda sobre la situación de las pensiones, el sistema mixto y la Ley No. 462.

Según Amoacss, Castañeda publicó artículos de opinión en el diario El Siglo los lunes 10 y 17 de agosto, fuera de su horario laboral, sin utilizar recursos de la Caja de Seguro Social y sin mencionar a la institución.

El gremio señaló que dichas publicaciones fueron realizadas en ejercicio del derecho a la libertad de expresión y consideró que la destitución constituye una represalia por las posiciones expresadas públicamente.

La asociación anunció que llevará el caso ante la Corte Suprema de Justicia, al considerar que la actuación denunciada vulnera garantías constitucionales relacionadas con la libertad de pensamiento y expresión.

Amoacss también hizo referencia a convenios internacionales sobre derechos humanos y normas de la Organización Internacional del Trabajo, además de mencionar fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto de San José.

La organización sostuvo que el caso ocurre en medio del debate sobre el futuro del sistema de pensiones, el sistema mixto y las condiciones para los jóvenes bajo la Ley No. 462.

La destitución denunciada ocurre el mismo día en que Castañeda publicó en El Siglo la columna titulada “Festival político”, en la que aborda asuntos relacionados con la política panameña y cuestiona decisiones sobre las reformas electorales, además de referirse a recortes presupuestarios en salud y educación.

De acuerdo con reportes de medios locales, la CSS confirmó la destitución de Castañeda, quien ejercía como médico familiar en la institución. Amoacss informó que recurrirá ante la Corte Suprema.