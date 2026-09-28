El lado oscuro de la fama repentina de Vozinha: ‘He perdido mi paz’

La popularidad no es para cualquier persona. Algunos futbolistas se lo toman de buena manera, mientras que otro prefieren vivir en el anonimato y mantener una vida de paz y tranquilidad.

Vozinha, de Cabo Verde, vio como su vida dio un gira de 180 grados tras su destacada actuación en el Mundial 2026 donde se consagró como uno de los mejores porteros del certamen y que ahora vive horas de fama en Chile defendiendo los colores del Colo-Colo.

En una entrevista con The Observer, el cancerbero de 40 años confesó que ha perdido su “intimidad” y que “prefería mi vida antes de la fama, he perdido mi paz y tranquilidad”.

“Ya no tengo intimidad, o al menos tengo mucha menos que antes. Ahora salgo, voy a un restaurante y siempre hay alguien que quiere hacerse una foto conmigo o pedirme un autógrafo. O, peor aún, alguien que me está grabando. Eso es lo que más ha cambiado en mi vida, y no creo que pueda hacer nada al respecto”, detalló Vozinha.

El cancerbero saltó al estrellato tras ese histórico empate 0-0 que le saco Cabo Verde a España. Vozinha fue un elemento fundamental para que el equipo se mantuviese en cero ante los que terminarían siendo los campeones del mundo. Ante los españoles, Vozinha tuvo siete atajadas y tras ese partido logró conseguir millones de seguidores en redes sociales. El jugador de Cabo Verde pasó de tener unos 54 mil seguidores a superar el millón. Añadió que “mucha gente quiere ser famosa y tener proyección pública, pero sólo ve el lado positivo de esa realidad. Para ser sincero, si me dieran a elegir entre la vida que llevo ahora y la que tenía antes, elegiría la de antes”.

En esa misma línea, Vozinha relató de como se enteró de que estaba nominado al Portero del Año para la gala del Balón de Oro. “Un miembro del equipo de catering se me acercó y me dijo que tenía millones de seguidores. No tenía ni idea de lo que hablaba; pensé que estaba bromeando, pero insistió. Más tarde, fui a atender a la prensa en la zona mixta y una periodista me preguntó si sabía lo que estaba pasando. Me enseñó su teléfono y fue entonces cuando vi que tenía más de un millón de seguidores... Decidí desactivar las notificaciones de Instagram para no caer en la tentación de estar pendiente de quién me seguía”, reveló.