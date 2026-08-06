Así fue el primer saludo de Vozinha con la hinchada de Colo Colo

La llegada del arquero caboverdiano Vozinha sigue despertando entusiasmo entre los aficionados de Colo Colo. Este miércoles, miles de hinchas acudieron al Estadio Monumental de Santiago para darle la bienvenida oficial al experimentado guardameta, quien fue presentado como nuevo jugador del conjunto albo.

En una ceremonia realizada sobre el césped del estadio y acompañado por los principales trofeos conquistados por el club a lo largo de su historia, el portero de 40 años tuvo su primer encuentro con la afición, que lo ovacionó desde su ingreso al recinto.

Visiblemente emocionado, Vozinha agradeció el respaldo recibido desde que aterrizó en Chile y prometió entregarse al máximo con la camiseta de Colo Colo.

“Estoy muy contento y agradezco desde el fondo de mi corazón toda la amabilidad y el apoyo de la hinchada del más grande de Chile. ¡Vamos Colo Colo!”, manifestó el guardameta.

El cariño de los seguidores albos ya se había hecho sentir el pasado domingo, cuando cientos de aficionados se congregaron en el aeropuerto de Santiago para recibir al futbolista entre cánticos, banderas y camisetas del club, una muestra de apoyo que se repitió durante su presentación oficial en el Monumental.