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Fútbol

Así fue el primer saludo de Vozinha con la hinchada de Colo Colo

Vozinha es recibido como una estrella en el Monumental
Vozinha es recibido como una estrella en el Monumental @ColoColo
Por
Emiliana Tuñón
  • 06/08/2026 10:52
El héroe de Cabo Verde en el Mundial 2026 ya conquistó a la hinchada de Colo Colo

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La llegada del arquero caboverdiano Vozinha sigue despertando entusiasmo entre los aficionados de Colo Colo. Este miércoles, miles de hinchas acudieron al Estadio Monumental de Santiago para darle la bienvenida oficial al experimentado guardameta, quien fue presentado como nuevo jugador del conjunto albo.

En una ceremonia realizada sobre el césped del estadio y acompañado por los principales trofeos conquistados por el club a lo largo de su historia, el portero de 40 años tuvo su primer encuentro con la afición, que lo ovacionó desde su ingreso al recinto.

Visiblemente emocionado, Vozinha agradeció el respaldo recibido desde que aterrizó en Chile y prometió entregarse al máximo con la camiseta de Colo Colo.

“Estoy muy contento y agradezco desde el fondo de mi corazón toda la amabilidad y el apoyo de la hinchada del más grande de Chile. ¡Vamos Colo Colo!”, manifestó el guardameta.

El cariño de los seguidores albos ya se había hecho sentir el pasado domingo, cuando cientos de aficionados se congregaron en el aeropuerto de Santiago para recibir al futbolista entre cánticos, banderas y camisetas del club, una muestra de apoyo que se repitió durante su presentación oficial en el Monumental.

Vozinha, la figura del Mundial que llegó a Colo Colo

El arquero caboverdiano Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha, se convirtió en una de las grandes revelaciones del Mundial 2026 tras sus destacadas actuaciones ante selecciones como España, Uruguay y Argentina.

En los dieciseisavos de final frente a la Albiceleste, protagonizó varias atajadas claves que mantuvieron con vida a Cabo Verde, aunque su equipo terminó cayendo 3-2 en tiempo extra.

Su rendimiento lo llevó a ganar reconocimiento internacional y disparó su popularidad en redes sociales, pasando de cerca de 50 mil seguidores a más de 29 millones en Instagram. Ahora, el guardameta de 40 años afronta un nuevo reto con Colo Colo, donde lucirá el dorsal 29 y podría debutar el próximo 16 de agosto.

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