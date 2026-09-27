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EN VIVO | Lotería Nacional de Panamá - Resultados del sorteo de este 27 de septiembre de 2026

El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia, realizado todos los domingos.
El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia, realizado todos los domingos. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Redacción La Estrella de Panamá
  • 27/09/2026 13:47
Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números y tiene una gran tradición en el país

La Lotería Nacional de Beneficencia realiza la tarde de este 27 de septiembre de 2026 el sorteo ordinario de domingo.

Resultados del sorteo de este 27 de septiembre:

Primer Premio:

Letras:

Serie:

Folio:

Segundo Premio:

Tercer Premio:

¿Qué es el sorteo dominical y cuáles son los premios?

El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia, realizado todos los domingos.

Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números y tiene una gran tradición en el país.

Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.

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