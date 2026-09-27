Instrumentadores quirúrgicos amenazan con paro nacional por acuerdo CSS-UDELAS

La Asociación Nacional de Instrumentadores Quirúrgicos de Panamá (ANIQP) anunció que evalúa realizar un paro de labores a nivel nacional en las próximas semanas, como medida de presión para exigir la derogación del acuerdo suscrito entre la Caja de Seguro Social (CSS) y la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS).

La medida podría afectar los servicios de instrumentación quirúrgica en hospitales públicos y privados del país, según advirtió la presidenta de la ANIQP, Carmen Vega, durante una marcha realizada este domingo en la ciudad capital.

Vega explicó que el gremio también prepara, por medio de sus abogados, una demanda contra el acuerdo CSS-UDELAS, al considerar que obliga a los instrumentadores quirúrgicos a cursar la carrera de Técnico en Enfermería bajo la amenaza de perder sus puestos de trabajo.

“Lamentablemente, si nos vamos a huelga, los perjudicados serán los pacientes, pero tenemos que tomar esta difícil decisión porque no se nos quiere escuchar”, manifestó Vega.