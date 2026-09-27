Instrumentadores quirúrgicos amenazan con paro nacional por acuerdo CSS-UDELAS

La Asociación Nacional de Instrumentadores Quirúrgicos de Panamá (ANIQP) anunció que evalúa realizar un paro de labores a nivel nacional en las próximas semanas, como medida de presión para exigir la derogación del acuerdo suscrito entre la Caja de Seguro Social (CSS) y la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS).
La medida podría afectar los servicios de instrumentación quirúrgica en hospitales públicos y privados del país, según advirtió la presidenta de la ANIQP, Carmen Vega, durante una marcha realizada este domingo en la ciudad capital.
Vega explicó que el gremio también prepara, por medio de sus abogados, una demanda contra el acuerdo CSS-UDELAS, al considerar que obliga a los instrumentadores quirúrgicos a cursar la carrera de Técnico en Enfermería bajo la amenaza de perder sus puestos de trabajo.
“Lamentablemente, si nos vamos a huelga, los perjudicados serán los pacientes, pero tenemos que tomar esta difícil decisión porque no se nos quiere escuchar”, manifestó Vega.
La dirigente sostuvo que los instrumentadores quirúrgicos ya cuentan con formación profesional especializada y cuestionó que se pretenda convertirlos en técnicos en enfermería mediante un programa que, según afirmó, tendría una duración de apenas algunas semanas.
“¿Qué le pueden enseñar a un profesional en un curso de dos o tres semanas? Esto es perjudicar directamente a los pacientes”, advirtió.
Vega señaló que, en lugar de fortalecer la atención sanitaria y elevar los estándares profesionales, el acuerdo representaría, a juicio de la ANIQP, un retroceso para el sistema de salud.
La dirigente afirmó además que los instrumentadores quirúrgicos llevan más de 50 años prestando servicios en Panamá y cuestionó que actualmente se pretenda modificar su perfil profesional mediante una disposición que, según el gremio, desconoce la preparación y experiencia acumulada por estos trabajadores.
Durante la movilización, los manifestantes lanzaron consignas contra las autoridades de la CSS y UDELAS, entre ellas “¡abajo Dino Mon!”, “¡abajo la rectora de UDELAS!” y “¡basta de corrupción!”.Vega insistió en que el gremio continuará utilizando las vías legales y las acciones de presión para intentar frenar el acuerdo.
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