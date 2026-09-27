BDA recorta pérdidas a $5 millones y espera utilidades en 2028, según Banco Nacional

“Son instituciones que prestaban dinero: uno en la cartera hipotecaria y el otro en el agropecuario” , explicó.

Carrizo recordó que tanto el Banco Hipotecario como el BDA “nacieron mal bautizados”, ya que no son instituciones bancarias en el sentido estricto.

Según las proyecciones, para el año 2028 la institución espera alcanzar resultados positivos, consolidando su misión de apoyo al pequeño productor.

El gerente general del Banco Nacional de Panamá, Javier Carrizo Esquivel, informó que el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) ha logrado reducir sus pérdidas anuales a $5 millones, una cifra significativamente menor a los cerca de 15 millones que registraba en años anteriores.

Reformas y créditos

El gerente adelantó que se encuentra en proceso una iniciativa legislativa para transformar al BDA en un verdadero instituto de fomento agropecuario, con un marco legal que refleje su propósito original.

La propuesta ya fue revisada y cuenta con observaciones del Banco Nacional, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) será el encargado de presentar el proyecto ante la Asamblea Nacional.

Carrizo subrayó que el nuevo instituto no estará bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos de Panamá, ya que no se trata de una entidad bancaria.

“Ya se le hizo sentido por el cual fue creado. Será el MEF quien dictará los tiempos en que la iniciativa llegará a la Asamblea”, puntualizó.

En paralelo, según Ezquivel, el BDA ha reforzado su misión social con la entrega de 1,700 préstamos por más de $40 millones, dirigidos a pequeños productores agropecuarios.

“Para eso fue creada esta institución, para apoyar al pequeño productor”, destacó el gerente general.

El BDA atraviesa un proceso de reingeniería financiera y operativa liderado bajo la asesoría del Banconal. El plan busca dar vida al Instituto de Fomento Agropecuario, una entidad que promete brindar apoyo financiero y técnico a los pequeños y medianos productores del país

El Banconal no absorberá la cartera del BDA, como se había especulado. En su lugar, se prepara un fideicomiso para trasladar los préstamos incobrables al Banconal, que se encargará de la gestión de cobro.