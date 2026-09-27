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Ciudadano queda hospitalizado tras ser embestido por un toro en el Festival de la Mejorana

En un video en redes sociales se muestra como el hombre quedo inconciente en el suelo y fue auxiliado por los presentes.
En un video en redes sociales se muestra como el hombre quedo inconciente en el suelo y fue auxiliado por los presentes. Deposit Photo
Por
Lourdes García Armuelles
  • 27/09/2026 10:46
Las autoridades locales han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del incidente y determinar si se cumplieron las medidas de seguridad

Un ciudadano permanece hospitalizado luego de resultar gravemente herido la noche de este sábado durante las tradicionales corridas de toros del Festival de la Mejorana, celebrado en la provincia de Los Santos.

Según un video publicado en redes sociales, el hecho ocurrió en medio de la actividad taurina que cada año congrega a cientos de asistentes en Guararé.

En un momento de la jornada, uno de los toros embistió a un espectador. Se muestra como el hombre quedo inconciente en el suelo y fue auxiliado por los presentes.

En redes sociales se especuló sobre un posible fallecimiento a raíz del impacto. Sin embargo, una fuente del Ministerio Público descartó este dato a La Estrella de Panamá.

“El señor no ha fallecido, gracias a Dios, pero sí sigue en el hospital”, confesó la fuente del Ministerio Público.

Las autoridades locales han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del incidente y determinar si se cumplieron las medidas de seguridad previstas para este tipo de espectáculos.

El Festival de la Mejorana, considerado uno de los eventos culturales más importantes de Panamá, combina música típica, desfiles y actividades taurinas que forman parte de la tradición santeña.

Sin embargo, este accidente ha generado preocupación entre los asistentes y reabre el debate sobre la seguridad en las corridas de toros populares.

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