Ciudadano queda hospitalizado tras ser embestido por un toro en el Festival de la Mejorana

Un ciudadano permanece hospitalizado luego de resultar gravemente herido la noche de este sábado durante las tradicionales corridas de toros del Festival de la Mejorana, celebrado en la provincia de Los Santos.

Según un video publicado en redes sociales, el hecho ocurrió en medio de la actividad taurina que cada año congrega a cientos de asistentes en Guararé.

En un momento de la jornada, uno de los toros embistió a un espectador. Se muestra como el hombre quedo inconciente en el suelo y fue auxiliado por los presentes.

En redes sociales se especuló sobre un posible fallecimiento a raíz del impacto. Sin embargo, una fuente del Ministerio Público descartó este dato a La Estrella de Panamá.

“El señor no ha fallecido, gracias a Dios, pero sí sigue en el hospital”, confesó la fuente del Ministerio Público.