Ciudadano queda hospitalizado tras ser embestido por un toro en el Festival de la Mejorana

Un ciudadano permanece hospitalizado luego de resultar gravemente herido la noche de este sábado durante las tradicionales corridas de toros del Festival de la Mejorana, celebrado en la provincia de Los Santos.
Según un video publicado en redes sociales, el hecho ocurrió en medio de la actividad taurina que cada año congrega a cientos de asistentes en Guararé.
En un momento de la jornada, uno de los toros embistió a un espectador. Se muestra como el hombre quedo inconciente en el suelo y fue auxiliado por los presentes.
En redes sociales se especuló sobre un posible fallecimiento a raíz del impacto. Sin embargo, una fuente del Ministerio Público descartó este dato a La Estrella de Panamá.
“El señor no ha fallecido, gracias a Dios, pero sí sigue en el hospital”, confesó la fuente del Ministerio Público.
Las autoridades locales han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del incidente y determinar si se cumplieron las medidas de seguridad previstas para este tipo de espectáculos.
El Festival de la Mejorana, considerado uno de los eventos culturales más importantes de Panamá, combina música típica, desfiles y actividades taurinas que forman parte de la tradición santeña.
Sin embargo, este accidente ha generado preocupación entre los asistentes y reabre el debate sobre la seguridad en las corridas de toros populares.
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...
La productora panameña participará en Created in LA, una cumbre que reunirá a creadores digitales, productores y ejecutivos de Disney en Los Ángeles
Una botella de cristal con un pequeño mensaje dentro que apenas dice ‘Remember’ da la bienvenida a ‘Ground Zero 360 - Remembrance’, muestra que abrió este...