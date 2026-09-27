Sicarios en moto matan a joven en minisúper de Santa Rita

La noche del sábado se tiñó de violencia en el corregimiento Ernesto Córdoba, cuando Jonathan Pérez, de 36 años, fue asesinado a tiros mientras compraba comida en un minisúper del sector de Santa Rita.
El ataque, perpetrado por sicarios en motocicleta, ocurrió frente a la mirada atónita de clientes y vecinos que se encontraban en el lugar.
De acuerdo con los reportes preliminares, dos hombres llegaron en moto hasta el establecimiento. Uno de ellos descendió y, sin mediar palabra, disparó a quemarropa contra Pérez, quien cayó mortalmente herido en el sitio.
En el ataque también resultó lesionado un tío de la víctima, que fue trasladado de urgencia a un centro médico.
Testigos relataron que, en medio del caos, uno de los presentes logró retener por unos segundos al sicario, pero este se zafó y corrió hasta la motocicleta, donde lo esperaba su cómplice.
Ambos huyeron rápidamente del área, dejando tras de sí una escena marcada por el pánico y la desesperación.
No se han confirmado aún el móvil del asesinato, aunque se presume que podría estar vinculado a disputas personales o ajustes de cuentas.
Este hecho se suma a una serie de episodios violentos registrados en distintos puntos de la capital, lo que mantiene en alerta a las autoridades y a la población.
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