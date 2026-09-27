Sicarios en moto matan a joven en minisúper de Santa Rita

La noche del sábado se tiñó de violencia en el corregimiento Ernesto Córdoba, cuando Jonathan Pérez, de 36 años, fue asesinado a tiros mientras compraba comida en un minisúper del sector de Santa Rita.

El ataque, perpetrado por sicarios en motocicleta, ocurrió frente a la mirada atónita de clientes y vecinos que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con los reportes preliminares, dos hombres llegaron en moto hasta el establecimiento. Uno de ellos descendió y, sin mediar palabra, disparó a quemarropa contra Pérez, quien cayó mortalmente herido en el sitio.

En el ataque también resultó lesionado un tío de la víctima, que fue trasladado de urgencia a un centro médico.