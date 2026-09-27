Gremios empresariales piden corregir el rumbo de las reformas electorales

Las reformas al Código Electoral aprobadas en primer debate por la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional generaron nuevos cuestionamientos desde el sector empresarial, que pide revisar los cambios antes de que el proyecto de Ley 699 avance en el pleno.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) coincidieron en reclamar mayor transparencia, participación y deliberación en torno a las reglas que regirán las elecciones de 2029.

Apede sostuvo que las propuestas del Tribunal Electoral y las modificaciones introducidas por los diputados deben ser producto del diálogo y la construcción de consensos. Entre los puntos que cuestiona están las restricciones a la facultad constitucional del Tribunal Electoral para reglamentar e interpretar la legislación electoral, el aumento de los topes de financiamiento privado, los cambios que afectan a las candidaturas por libre postulación y las modificaciones a la democracia interna de los partidos.

El gremio también rechazó la posibilidad de que una persona pueda resultar electa para dos cargos y conservar ambas titularidades durante el período constitucional, aunque solo ejerza una de ellas a la vez. Además, cuestionó la reducción del plazo para perseguir delitos electorales y el mantenimiento del fuero penal electoral.

La Cciap, por su parte, advirtió que el Código Electoral establece las reglas mediante las cuales los ciudadanos eligen a quienes los gobiernan y, por ello, su reforma no puede considerarse un asunto exclusivo de los partidos políticos o de la Asamblea Nacional.