Mariano Rivera mantiene récord histórico de cuatro ‘outs’ finales de Serie Mundial

La Major League Baseball (MLB) ha vuelto a rendir homenaje al panameño Mariano Rivera, considerado el mejor cerrador en la historia del béisbol, al destacar un logro que ningún otro lanzador ha alcanzado: ser el único en registrar el out final de cuatro Series Mundiales diferentes.

Rivera selló los campeonatos de los Yankees de Nueva York en 1998, 1999, 2000 y 2009, consolidando su figura como el hombre de confianza en los momentos decisivos.

Rivera, nacido en Puerto Caimito, Panamá, se convirtió en símbolo de serenidad y eficacia en la lomita.

Su famoso lanzamiento “cutter”, prácticamente indescifrable para los bateadores, fue la herramienta que le permitió dominar durante casi dos décadas.

En cada una de esas Series Mundiales, su presencia garantizaba seguridad para los Yankees, que vivieron una era dorada con él como pieza clave.

Los números respaldan su grandeza: 652 juegos salvados en temporada regular, récord absoluto en la MLB, y un desempeño aún más impresionante en postemporada, donde acumuló 42 salvamentos y una efectividad de 0.70.

Estas estadísticas lo convirtieron en el lanzador más confiable en los momentos de mayor presión, un rol que pocos han sabido desempeñar con tanta consistencia.