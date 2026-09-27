Alcaldía de Colón aún sin decisión sobre cobro de $5 a turistas de cruceros

La Alcaldía de Colón todavía no toma una decisión definitiva sobre la propuesta municipal que plantea cobrar $5 a los turistas que arriban en cruceros. Aunque el alcalde Diógenes Galván había adelantado que esta semana daría a conocer si vetaba o sancionaba la iniciativa aprobada por el Consejo Municipal, fuentes de la Alcaldía señalaron que para el viernes, fecha límite, todavía no había emitido una respuesta. La medida, que busca generar ingresos directos para el distrito, ha sido objeto de reuniones con el equipo legal y de consultas con distintos sectores. Sin embargo, la definición final se mantiene en suspenso. El alcalde había subrayado que el municipio tiene el derecho legítimo de recaudar recursos de la actividad comercial que se desarrolla en su territorio, pero también reconoció que la decisión debía tomarse con base en un análisis institucional y técnico. “El único que va a atender a Colón de manera integral son las juntas comunales y un buen alcalde o alcaldesa. Sin recursos, los avances no van a llegar”, afirmó el alcalde.

Reunión

Durante la reunión realizada el pasado martes con diferentes sectores, el presidente del Consejo Municipal de Colón, concejal Carlos Lima, respaldó la iniciativa al destacar que la expectativa de las autoridades locales es lograr una recaudación justa. Aclaró que el objetivo no es obstaculizar el turismo, sino fortalecerlo como motor económico. “Esto no lo hacemos para un beneficio particular, lo hacemos para el desarrollo del casco de Colón, y no dar una obstrucción del turismo sino ser facilitadores de ellos y que el turismo sea generador para la provincia tanto en empleo como en economía”, subrayó. El vicepresidente del Consejo Municipal, concejal Willian Sánchez, consideró que la medida debe estar respaldada por estudios técnicos, pero reconoció que representa un acto de justicia para la provincia. “En Colón llegan 100 turistas, de esos 80 viajan a Panamá y solo 20 se quedan en Colón. Se les inyecta una sola realidad vendida desde el Casco Viejo, que no es tan atractivo frente a lo que tenemos: el fuerte de San Lorenzo, el Sharman, el mirador, Aguas Claras y todos estos paquetes que no son promocionados”, detalló. El concejal agregó que el impuesto permitiría crear un fondo para invertir en la provincia y hacerla más atractiva. “No podemos poner la carreta primero que los bueyes, primero tenemos que tener un fondo para poder invertir en Colón. Hoy en día cualquier sector o provincia quisiera tener este monto. En Colón hemos estado muy pasivos en este tema y necesitamos llegar a un acuerdo que no afecte al turismo, pero que sí genere los fondos para las autoridades locales”, sentenció.

Pérdidas económicas

La presidenta de la CCAIC, Lissy Jované, recordó que esta no es la primera vez que se busca implementar dicho cobro. Durante la administración del exalcalde Federico Policani, dijo, se planteó una propuesta similar que terminó siendo descartada tras evaluarse el impacto negativo sobre la competitividad del puerto. Para el gremio empresarial, la iniciativa insiste en un esquema que amenaza con desincentivar el turismo de cruceros. De acuerdo con el informe de métricas presentado por la Cámara de Comercio al Consejo Municipal, el impacto costo-beneficio de la tasa de $5.00 resulta desfavorable para la provincia. Déficit fiscal indirecto: Se proyecta un recaudo municipal de $3 millones anuales. Sin embargo, esta cifra sería ampliamente superada en un periodo de dos a tres años por una pérdida en ingresos indirectos estimada entre $6 millones y $10 millones. Caída en el flujo de visitantes: La tasa provocaría la retirada de entre el 20% y el 30% de las marcas de cruceros, lo que se traduce en 120,000 pasajeros menos recorriendo la provincia por temporada. Destrucción de empleos: La baja en la actividad causará la pérdida directa de entre 150 y 200 empleos, agravando la situación en una región que ya enfrenta una tasa de desempleo del 12%. Riesgo para inversiones consolidadas: Se compromete la operatividad del puerto local, una infraestructura que abarca más de $100 millones en inversión privada y cuya fuerza laboral está integrada en un 96% por colonenses. La administradora general de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria De León, expresó su rechazo a la propuesta de cobro. “No es adecuado cobrar un impuesto a los turistas. Siempre es bueno las mesas para conversar, hay que ver todas las partes, definitivamente para nosotros dentro de la Autoridad de Turismo no nos parece una buena estrategia”, afirmó. De León subrayó que Colón aún necesita consolidarse como destino turístico antes de aplicar medidas de recaudación. “Colón todavía necesita construir el destino, construir el producto, en eso estamos trabajando. Tenemos varios millones de dólares invertidos en la ciudad de Colón y hay que darle chance a que esos productos maduren”, agregó.