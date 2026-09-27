Caravanas toman las calles de Venezuela y claman por el regreso de María Corina Machado

Masivas caravanas se registran este domingo en distintas ciudades de Venezuela para reclamar el regreso al país de la líder opositora María Corina Machado, según reportes difundidos en redes sociales.

El periodista Emmanuel Rincón informó sobre las movilizaciones, mientras que el partido Vente Venezuela publicó imágenes de una de las actividades y señaló: “Ya estamos en la Vuelta Lola para dar inicio a la rodada por el regreso de nuestra líder nacional María Corina Machado”.

Las manifestaciones se producen días después de que Machado intentara regresar a Venezuela en varias ocasiones desde Panamá. Su equipo confirmó que el pasado 22 de septiembre realizó tres intentos de retorno en menos de 24 horas, todos frustrados. Con ellos, serían al menos siete los intentos de la dirigente por regresar al país desde que salió al exterior.

Machado permanece actualmente en Panamá y ha insistido públicamente en que regresará a Venezuela. Ayer, 26 de septiembre, durante un foro internacional sobre democracia, afirmó que volverá “muy pronto” y pidió mantener la presión para que se establezca un proceso electoral en el país.