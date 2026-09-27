Alerta en Reino Unido: evacúan una aldea por posible atentado contra base de EE.UU.

Las autoridades británicas evacuaron este domingo a los habitantes de Whelford, una pequeña localidad cercana a la base aérea de Fairford, en Gloucestershire, después de detectar un posible intento de atentado contra la instalación militar estadounidense, según informó El Mundo.
Unas 250 personas, residentes de aproximadamente 70 viviendas, fueron trasladadas durante la noche a un polideportivo de Cirencester, a unos 15 kilómetros de la localidad. La policía mantiene cerrados los accesos y los habitantes no podrán regresar, como mínimo, hasta este lunes.
El operativo comenzó después de que la policía recibiera, alrededor de las 12:45 a.m., una llamada que alertaba sobre tres vehículos sospechosos que se dirigían hacia la base por la carretera que conecta Whelford con Fairford.
El incidente dejó cinco personas arrestadas. Inicialmente, las detenciones se realizaron bajo la Ley de Explosivos, que contempla delitos relacionados con la posesión de explosivos, componentes o sustancias susceptibles de ser utilizados para fabricarlos.
Posteriormente, los sospechosos pasaron a ser investigados bajo el artículo 5 de la Ley Antiterrorista británica, relacionado con la planificación o intención de cometer actos terroristas.
La Policía Antiterrorista asumió la investigación, mientras un robot del Ejército inspeccionaba los vehículos en busca de posibles explosivos. Las autoridades todavía no han calificado oficialmente el hecho como un atentado terrorista.
Según fuentes policiales citadas por medios británicos, Irán podría estar detrás del presunto intento de ataque, debido al papel que ha desempeñado Fairford durante el conflicto.
El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que los sospechosos estaban bajo vigilancia desde hacía tiempo y que pretendían causar “grandes daños” a la base. También destacó la colaboración entre las autoridades estadounidenses y británicas.
Fairford tiene especial relevancia estratégica. Es la única base europea equipada para operar bombarderos estadounidenses B-1, B-2 y B-52. Desde marzo, la instalación recibió hasta 15 B-1 y seis B-52, estos últimos con capacidad para transportar armas nucleares, destinados a operaciones relacionadas con la guerra contra Irán.
Aunque gran parte de esas aeronaves ya fue retirada tras la desescalada del conflicto iniciada en junio, todavía permanecen en la base al menos 12 bombarderos B-1. Según algunas informaciones, estos aviones realizaron su última acción contra Irán el pasado 21 de julio.
Dos días después, la Guardia Revolucionaria iraní advirtió que, si Fairford era utilizada para una invasión, la instalación sería considerada un “objetivo legítimo”.
El incidente ocurre además en un momento políticamente sensible para el Gobierno británico, durante la Conferencia Anual del Partido Laborista y en medio de diferencias entre Londres y Washington sobre la guerra con Irán, Israel y Palestina.
La base de Fairford fue autorizada en marzo por el entonces primer ministro británico, Keir Starmer, para que los bombarderos estadounidenses realizaran misiones calificadas oficialmente como “defensivas”. Sin embargo, según El Mundo, en la práctica la instalación terminó siendo utilizada para operaciones ofensivas contra Irán.
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