Alerta en Reino Unido: evacúan una aldea por posible atentado contra base de EE.UU.

Las autoridades británicas evacuaron este domingo a los habitantes de Whelford, una pequeña localidad cercana a la base aérea de Fairford, en Gloucestershire, después de detectar un posible intento de atentado contra la instalación militar estadounidense, según informó El Mundo.

Unas 250 personas, residentes de aproximadamente 70 viviendas, fueron trasladadas durante la noche a un polideportivo de Cirencester, a unos 15 kilómetros de la localidad. La policía mantiene cerrados los accesos y los habitantes no podrán regresar, como mínimo, hasta este lunes.

El operativo comenzó después de que la policía recibiera, alrededor de las 12:45 a.m., una llamada que alertaba sobre tres vehículos sospechosos que se dirigían hacia la base por la carretera que conecta Whelford con Fairford.

El incidente dejó cinco personas arrestadas. Inicialmente, las detenciones se realizaron bajo la Ley de Explosivos, que contempla delitos relacionados con la posesión de explosivos, componentes o sustancias susceptibles de ser utilizados para fabricarlos.

Posteriormente, los sospechosos pasaron a ser investigados bajo el artículo 5 de la Ley Antiterrorista británica, relacionado con la planificación o intención de cometer actos terroristas.

La Policía Antiterrorista asumió la investigación, mientras un robot del Ejército inspeccionaba los vehículos en busca de posibles explosivos. Las autoridades todavía no han calificado oficialmente el hecho como un atentado terrorista.

Según fuentes policiales citadas por medios británicos, Irán podría estar detrás del presunto intento de ataque, debido al papel que ha desempeñado Fairford durante el conflicto.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que los sospechosos estaban bajo vigilancia desde hacía tiempo y que pretendían causar “grandes daños” a la base. También destacó la colaboración entre las autoridades estadounidenses y británicas.