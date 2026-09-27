China vuelve a enviar pandas a EE.UU. tras el encuentro entre Trump y Xi

Una pareja de pandas gigantes llegó este domingo al zoológico de Atlanta, Georgia, procedente de China, pocos días después del encuentro entre los presidentes de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping, en la Casa Blanca.
Los ejemplares, Ping Ping y Fu Shuang, un macho y una hembra nacidos en 2020, arribaron a Estados Unidos en un avión chárter procedente de la Base de Investigación de Cría de Pandas Gigantes de Chengdu, en la provincia china de Sichuan.
La pareja permanecerá durante 10 años en Atlanta, como parte de un acuerdo de préstamo entre la Asociación China de Conservación de la Vida Silvestre y el zoológico, según informó la agencia estatal china Xinhua.
El retorno de los pandas se concretó después de que Xi anunciara durante su reunión con Trump que los animales llegarían a Atlanta en los “próximos días”. En abril ya se había anunciado un acuerdo para enviar dos ejemplares al zoológico, aunque hasta esta semana no se había establecido una fecha concreta para su llegada.
El regreso de los animales tiene además un componente simbólico, debido al contexto diplomático entre Washington y Pekín. La visita de Xi a la Casa Blanca, celebrada el jueves, ocurrió en medio de tensiones entre ambas potencias por asuntos como los aranceles, Taiwán, la guerra de Irán y la competencia por el desarrollo de inteligencia artificial.
Atlanta se había quedado sin pandas en 2024, cuando concluyó un convenio de cooperación de 25 años con China. La salida de los animales se produjo en un periodo de enfriamiento de las relaciones entre Estados Unidos y el gigante asiático.
La llegada de Ping Ping y Fu Shuang marca así el regreso de estos animales al zoológico después de una pausa de dos años y recupera una cooperación que durante décadas vinculó a Atlanta con los programas chinos de conservación.
China utiliza desde hace décadas la denominada “diplomacia del panda”, mediante la cual presta estos animales a zoológicos de otros países. La práctica funciona como una herramienta de proyección cultural y también ha sido interpretada como un indicador del estado de las relaciones diplomáticas de Pekín con los países receptores.
Los pandas gigantes son originarios de China y se encuentran entre los principales símbolos de conservación de la fauna del país. Su presencia en zoológicos extranjeros está sujeta a acuerdos con instituciones chinas, que mantienen un papel central en los programas de reproducción y conservación de la especie.
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