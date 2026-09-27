Panamá logra su primera medalla de plata en Olimpiada de Ajedrez 2026

En un hecho histórico para el deporte ciencia, el equipo femenino de Panamá conquistó la medalla de plata en su categoría durante la 46ª Olimpiada de Ajedrez, celebrada en Samarkand, Uzbekistán. Se trata de la primera vez que una selección nacional femenina logra subir al podio en una cita olímpica, marcando un hito para el ajedrez panameño, informó la Federación Panameña de Ajedrez. El conjunto estuvo integrado por figuras jóvenes,como

Ashley Castillo, la centroamericana más joven en alcanzar el título de Maestro Internacional y orgullo de Bocas del Toro.

Layla Caicedo, Maestra FIDE de San Miguelito.

Mariana Lobo, Maestra FIDE de Panamá Oeste, quien brilló con 7 puntos en 10 partidas.

María Angélica Carrillo, candidata a maestra, nacida en Venezuela y naturalizada panameña.

Keytleen Chavarria, candidata a maestra de Chiriquí, la más joven del grupo con apenas 15 años.

La medalla se definió en la última ronda, cuando Panamá venció a Luxemburgo por marcador de 3:1, un rival clasificado en una categoría superior. El equipo contó con la guía del Maestro FIDE Orlando León, capitán que supo conducir y respaldar a las jugadoras en cada partida.

Segunda actuación