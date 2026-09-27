Panamá logra su primera medalla de plata en Olimpiada de Ajedrez 2026

En un hecho histórico para el deporte ciencia, el equipo femenino de Panamá conquistó la medalla de plata en su categoría durante la 46ª Olimpiada de Ajedrez, celebrada en Samarkand, Uzbekistán.
Se trata de la primera vez que una selección nacional femenina logra subir al podio en una cita olímpica, marcando un hito para el ajedrez panameño, informó la Federación Panameña de Ajedrez.
El conjunto estuvo integrado por figuras jóvenes,como
La medalla se definió en la última ronda, cuando Panamá venció a Luxemburgo por marcador de 3:1, un rival clasificado en una categoría superior.
El equipo contó con la guía del Maestro FIDE Orlando León, capitán que supo conducir y respaldar a las jugadoras en cada partida.
El equipo masculino también tuvo una destacada actuación, acumulando 12 puntos, a solo uno del campeón de su categoría. Sin embargo, los desempates técnicos lo ubicaron en la décima posición, reflejando igualmente un desempeño competitivo y de alto nivel.
Este triunfo se suma a un septiembre de grandes resultados para el ajedrez nacional: las selecciones juveniles conquistaron Honduras en los Juegos CODICADER, mientras que las mayores dejaron en alto el nombre de Panamá en Uzbekistán.
Con este histórico podio, el país reafirma su crecimiento en el ajedrez internacional y proyecta un futuro prometedor para las nuevas generaciones.
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