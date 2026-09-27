Onda tropical 48 mantiene lluvias intensas este fin de semana, Sinaproc pide precaución

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) recordó que el aviso de prevención por lluvias y tormentas se mantiene vigente hasta las 11:59 p.m. de este domingo 27 de septiembre.
Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, el ingreso de la onda tropical N.º 48, junto con la influencia de la vaguada monzónica y altos niveles de humedad, generará una atmósfera inestable en gran parte del país.
Las áreas bajo aviso son Bocas del Toro, Ngäbe-Buglé, Chiriquí, Veraguas, Coclé, Herrera, Los Santos (zonas montañosas y costas), Panamá Oeste, Colón, Panamá, Darién, Guna Yala y Emberá-Wounaan.
Entre las recomendaciones que se extienden a la población, son las siguientes:
Sinaproc informó que mantiene vigilancia y monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y exhortó a la ciudadanía a seguir las recomendaciones oficiales. Para emergencias, están habilitados los números 520-4426 y 911.
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...
La productora panameña participará en Created in LA, una cumbre que reunirá a creadores digitales, productores y ejecutivos de Disney en Los Ángeles
Una botella de cristal con un pequeño mensaje dentro que apenas dice ‘Remember’ da la bienvenida a ‘Ground Zero 360 - Remembrance’, muestra que abrió este...