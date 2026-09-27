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Onda tropical 48 mantiene lluvias intensas este fin de semana, Sinaproc pide precaución

En la ciudad capital se reportó intensas lluvias desde la tarde de este domingo
En la ciudad capital se reportó intensas lluvias desde la tarde de este domingo Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 27/09/2026 14:46
La entidad informó que mantiene vigilancia y monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) recordó que el aviso de prevención por lluvias y tormentas se mantiene vigente hasta las 11:59 p.m. de este domingo 27 de septiembre.

Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, el ingreso de la onda tropical N.º 48, junto con la influencia de la vaguada monzónica y altos niveles de humedad, generará una atmósfera inestable en gran parte del país.

Las áreas bajo aviso son Bocas del Toro, Ngäbe-Buglé, Chiriquí, Veraguas, Coclé, Herrera, Los Santos (zonas montañosas y costas), Panamá Oeste, Colón, Panamá, Darién, Guna Yala y Emberá-Wounaan.

Onda tropical 48 mantiene lluvias intensas este fin de semana, Sinaproc pide precaución

Entre las recomendaciones que se extienden a la población, son las siguientes:

Evitar cruzar ríos, quebradas o zonas inundadas.
Mantenerse alejado de áreas propensas a deslizamientos e inundaciones.
No estacionar vehículos bajo árboles, postes o estructuras inestables.
Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
Conducir con precaución y mantener las luces encendidas.
Durante tormentas eléctricas, permanecer en lugares seguros y suspender actividades al aire libre.

Sinaproc informó que mantiene vigilancia y monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y exhortó a la ciudadanía a seguir las recomendaciones oficiales. Para emergencias, están habilitados los números 520-4426 y 911.

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