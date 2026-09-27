Onda tropical 48 mantiene lluvias intensas este fin de semana, Sinaproc pide precaución

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) recordó que el aviso de prevención por lluvias y tormentas se mantiene vigente hasta las 11:59 p.m. de este domingo 27 de septiembre.

Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, el ingreso de la onda tropical N.º 48, junto con la influencia de la vaguada monzónica y altos niveles de humedad, generará una atmósfera inestable en gran parte del país.

Las áreas bajo aviso son Bocas del Toro, Ngäbe-Buglé, Chiriquí, Veraguas, Coclé, Herrera, Los Santos (zonas montañosas y costas), Panamá Oeste, Colón, Panamá, Darién, Guna Yala y Emberá-Wounaan.