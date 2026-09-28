Chapman sobre los viáticos del Gobierno: ‘Son insuficientes hasta para dormir en Washington’

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, defendió este lunes en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional que los viáticos asignados a los funcionarios son insuficientes para cubrir los gastos de representación en el extranjero, especialmente en destinos como Estados Unidos y Europa. Ante las preguntas del diputado suplente Kevin Carrillo, Chapman explicó que en varias ocasiones ha tenido que asumir de su propio bolsillo los costos de hospedaje y alimentación. “Cada vez que viajo me cuesta de mi bolsillo porque no me alcanzan los viáticos. Incluso los comparto con otros funcionarios para que su costo personal sea menor”, señaló.

El administrador de finanzas del MEF, Jorge Barnett, detalló que la asignación para viajes a Estados Unidos es de $500 diarios por funcionario, cifra que consideró insuficiente frente a los precios reales. Chapman ejemplificó que un hotel en Washington puede superar los $750 por noche, mientras que opciones más modestas rondan los $475, sin incluir alimentación ni transporte. “Un desayuno no baja de $12 y un almuerzo o cena de $30, más el servicio de transporte”, agregó.