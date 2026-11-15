Investigan como femicidio el asesinato de dos mujeres estadounidenses en Chiriquí

Dos mujeres de nacionalidad estadounidense, de entre 60 y 70 años, fueron asesinadas la noche de este sábado 14 de noviembre dentro de una propiedad ubicada en el sector de El Mamey, distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí.
El doble homicidio es investigado por funcionarios de la Procuraduría General de la Nación (PGN) como un posible caso de femicidio, según confirmó el fiscal superior de Chiriquí, Julio Vergara, en declaraciones divulgadas por TVN Noticias.
De acuerdo con la información preliminar, cuatro individuos habrían ingresado a la residencia de las víctimas y les ocasionaron la muerte. Las circunstancias en que ocurrió el crimen todavía están bajo investigación.
La PGN informó este domingo 15 de noviembre que comenzó una investigación por el delito de femicidio tras el asesinato de dos mujeres de nacionalidad estadounidense.
Entre las líneas de investigación figura un posible robo. Residentes del sector señalaron esta hipótesis ante las autoridades, debido a que los individuos habrían ingresado a la propiedad con la intención de sustraer pertenencias.
Sin embargo, el Ministerio Público no ha establecido oficialmente el móvil del crimen y mantiene las diligencias para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y determinar las circunstancias en que murieron las víctimas.
Vergara indicó que la investigación se encuentra en una etapa preliminar, por lo que todavía es prematuro establecer conclusiones sobre el caso.