Investigan como femicidio el asesinato de dos mujeres estadounidenses en Chiriquí

Dos mujeres de nacionalidad estadounidense, de entre 60 y 70 años, fueron asesinadas la noche de este sábado 14 de noviembre dentro de una propiedad ubicada en el sector de El Mamey, distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí.

El doble homicidio es investigado por funcionarios de la Procuraduría General de la Nación (PGN) como un posible caso de femicidio, según confirmó el fiscal superior de Chiriquí, Julio Vergara, en declaraciones divulgadas por TVN Noticias.

De acuerdo con la información preliminar, cuatro individuos habrían ingresado a la residencia de las víctimas y les ocasionaron la muerte. Las circunstancias en que ocurrió el crimen todavía están bajo investigación.