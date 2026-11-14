Ángel Batista: ‘El sismo dejó al descubierto la falacia del desarrollo en Panamá: desigualdad y abandono del interior’

El terremoto que sacudió el país no solo dejó viviendas destruidas, familias damnificadas y comunidades esperando por la reconstrucción; también expuso las fracturas de un Panamá desigual que presume desarrollo mientras mantiene al interior lejos de la “bonanza”. En esta edición de El Polígrafo de La Estrella de Panamá, Ángel Batista, alcalde de Mariato, cuestiona la lentitud de la respuesta estatal, las trabas burocráticas para acceder a una vivienda luego del desastre y el drama de miles de personas que, pese a haber vivido durante décadas en terrenos, no tienen títulos de propiedad. Batista responde, además, a los señalamientos del presidente José Raúl Mulino sobre el supuesto manejo político de las ayudas en su distrito. Plantea el dilema de fortalecer la fiscalización de las construcciones a nivel local frente al problema de la falta de presupuesto en municipios fuertemente subsidiados.

¿Cuál es la situación actual de la población a poco más de un mes del sismo que golpeó al país?

Nuestro municipio fue uno de los más afectados, con daños en fincas ganaderas, el turismo, escuelas, centros de salud, carreteras y acueductos rurales; pero esta es una zona de hombres y mujeres que saben poner el pie en el acelerador y meter el hombro. Ahora, la mayor inconformidad es la lentitud en la reconstrucción de viviendas. Los requisitos del Miviot (Ministerio de Vivienda), que exigen terrenos de 250 metros cuadrados, han dificultado la construcción para familias cuyos lotes tienen entre 100 y 200 metros cuadrados. Tiene que haber más flexibilidad del Estado y buscar soluciones acordes con la realidad de la gente. Necesitamos alternativas para los sistemas de aguas residuales, como fosas sépticas con capacidad para varias viviendas. Urgen respuestas y apoyo en la recuperación.

¿Cuántas casas hay afectadas en Mariato?

No tengo una cifra exacta; hay entre 228 y 230 casas afectadas. Algunas fueron demolidas y otras pueden reconstruirse, pero eso implica inversiones de entre $10 mil y $15 mil. Deben implementarse programas de ayuda del Estado, no solo para reconstruir casas, sino también para entregar kits de materiales para reparar las que tengan daños parciales y supervisar los trabajos; la gente no puede seguir en toldas inhumanas.

¿Después de un mes siguen en toldas?

Sí, básicamente en Torio. La gente ya lleva más de un mes viviendo en carpas, soportando el sol y la lluvia, incluidos adultos mayores, embarazadas y niños. Aunque parte del campamento se desmanteló, varias familias indígenas y de la comunidad perdieron sus viviendas y siguen sin dónde vivir.

En Panamá hay un problema nacional de tenencia y acceso a la tierra, un problema ahora para la reconstrucción de las casas. ¿Qué pasa con las familias que llevan años viviendo en sus terrenos, pero nunca formalizaron la propiedad?

Sí, es un gran problema, porque el Miviot pide como requisito principal para acceder a una solución de vivienda tener un título de propiedad. Es un tema en todo el país, pero en Mariato y las zonas costeras muchas familias tienen 30, 40 y hasta 50 años viviendo en esos terrenos, pero solo cuentan con derechos posesorios o certificaciones, no con títulos. También está el tema de la titulación. Antes, con la Ley 80, el Estado permitía titular hasta 200 metros cuadrados, pero luego esa medida se redujo a 22 metros. Además, estos trámites toman tiempo y tienen mucha burocracia, por lo que muchas personas no han podido legalizar sus terrenos, aunque sean tierras estatales y lleven años viviendo allí. Muchas familias viven en terrenos del ejido municipal. Antes tenían que pagar un dólar por metro cuadrado para titular, pero derogamos ese decreto y establecimos tarifas de 25, 15 y 10 centavos por metro cuadrado, según el caso. Gracias a eso, algunas familias ya comenzaron a titular sus terrenos. El problema de la tierra es un drama del que también hay que hablar luego del sismo.

¿Cómo ha profundizado el sismo las desigualdades que ya enfrentaba la región, como la pobreza y la falta de oportunidades de empleo?

El sismo dejó al descubierto la falacia del desarrollo en Panamá: desigualdad y abandono del interior. Es el ejemplo del olvido de los gobiernos a la hora de desarrollar y apoyar a estos sectores marginados de la periferia de esta zona del sur de Veraguas, Los Santos y Herrera, donde, en su mayoría, hay personas dueñas de parcelas, lotes y tierras que no tienen servicios básicos, buenas casas, carreteras ni luz. Esto ha afectado, sobre todo, a la gente más humilde y vulnerable de esta zona. Mariato es un municipio con mucho potencial turístico, agrícola, ganadero y pesquero, pero requiere inversión del Gobierno central. El interior también merece oportunidades para que nuestra juventud no tenga que migrar y una inversión más equitativa.

¿A qué atribuye esta desigualdad que claramente reveló el sismo entre lo que se invierte en la capital y lo que llega al interior, especialmente a los gobiernos locales?

Bueno, hay dos Panamá: uno de los rascacielos y otro de pobreza extrema o pobreza rural, pero con muchas oportunidades. Es decir, vivimos en un paraíso, pero con miseria (...) Es un paraíso Mariato, la península de Azuero, el Parque Coiba, Bahía Honda, Santa Catalina y, Pedasí. Todas esas áreas son zonas específicas para explotar el turismo a gran escala. Desgraciadamente, los gobiernos no miran esta zona.

¿Si existen esas oportunidades que menciona, qué impide el apoyo a esas potencialidades?

La falta de voluntad política. También la mentalidad corta de algunos sectores en el interior. Conozco a algunos representantes que no quieren invertir en estas zonas turísticas porque dicen que son extranjeros y ellos no votan. Pero, si tú inviertes en mejorar las carreteras, la luz y el agua, ¿quiénes van a trabajar en esos centros turísticos? Los panameños, los veragüenses, en el caso de Mariato. El municipio no puede darle trabajo a todo el mundo.

El presidente José Raúl Mulino lo acusó de utilizar las ayudas con fines clientelistas. ¿Cómo responde a esos señalamientos?

Rechazo esas acusaciones. Si hubiera utilizado los recursos públicos con fines clientelistas o políticos, no habría sido alcalde tres veces. Al final, la gente pasa factura. Yo me dedico a trabajar por mi pueblo. Es cierto que soy del Partido Panameñista, que no es del Gobierno, pero ante semejante catástrofe los partidos o bandos están en segundo plano. Las primeras ayudas que recibió la gente fueron de los gobiernos locales.

¿Cómo se han distribuido las ayudas entre el Gobierno central, la empresa privada y la sociedad civil, qué porcentaje ha aportado cada sector?

Sin temor a equivocarme, si hablamos de la ayuda del Gobierno, han sido las bolsas del IMA (Instituto de Mercadeo Agropecuario), que se repartieron a lo largo y ancho de todas las zonas afectadas. Pero la mayoría de la ayuda humanitaria, todo lo relacionado con agua y medicinas, provino de la población en general: empresas privadas, donaciones de gremios, organizaciones religiosas y comunidades hindostanas, musulmanas y chino-panameñas. Las embajadas de Estados Unidos y China también apoyaron.

El Gobierno ha señalado que destinó 20 mil dólares por alcaldía para atender el sismo. ¿Llegó ese fondo y cómo está operando?

Sobre eso no puedo decir que no: el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) entregó los $20 mil dólares. Tan solo en materiales para reparaciones de construcción y enseres se han invertido $12 mil dólares, repartidos en toda la comunidad y donados por empresarios por su cuenta. Eso te da una idea de que $20 mil dólares no alcanzan para nada. No soy conformista, pero a la hora de la verdad, en el país de los millones hay que conformarse con lo que nos mandan. En Mariato podemos responder porque tenemos ingresos, pero hay gobiernos locales con más dificultades, más dependientes del subsidio del Ejecutivo. Todo eso agrava el futuro de la recuperación. Hace falta una política real de desarrollo municipal fuera de la capital.

Los municipios tienen la responsabilidad de fiscalizar las construcciones y otorgar los permisos. El sismo dejó en evidencia las fallas en esos controles...

Hay problemas, pero para fiscalizar mejor las construcciones necesitamos presupuesto. Hace falta financiación del Gobierno o apoyo de organismos internacionales, junto al MEF. Panamá no está preparado para enfrentar un terremoto de mayor magnitud, sobre todo por la forma en que las personas construyen por cuenta propia. En Mariato, durante el gobierno de Juan Carlos Varela, construimos 450 casas del Programa Techo de Esperanza y ninguna sufrió daños estructurales. Eso demuestra la importancia de construir bien, con buenas bases, vigas antisísmicas y normas claras. Tenemos que planificar hoy para proteger a las futuras generaciones.

¿Cómo se supone que se va a cumplir esa función con esa precariedad presupuestaria e institucional que menciona?

Lo primero es una preparación nacional que contemple el antes, el durante y el después de una tragedia. Necesitamos educar a la población, identificar las zonas de riesgo y evitar construcciones en áreas vulnerables a terremotos o inundaciones. Hay que impulsar un Plan de Ordenamiento Territorial que permita organizar el uso del suelo, proteger las áreas naturales y planificar el crecimiento turístico, industrial y urbano. Y, claro, necesitamos más presupuesto. No podemos seguir construyendo sin planificación, no solo por los sismos, sino también por los problemas de contaminación, aguas residuales y daños ambientales.