Patria también son palabras

El pasado 30 de octubre se presentó la 24.ª edición del Diccionario de la lengua española (DLE), obra elaborada por la Real Academia Española (RAE) en colaboración con la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE). El acto contó con la participación de Santiago Muñoz Machado, director de la RAE; Paz Battaner, directora de esta edición del DLE, así como con las intervenciones de los directores y presidentes de las veintitrés Academias que integran la ASALE. En representación de Panamá, participó Jorge Eduardo Ritter, director de la Academia Panameña de la Lengua.

Dos volúmenes con casi cien mil artículos y 209 mil acepciones

Esta nueva edición del DLE, presentada simultáneamente en formato impreso y digital, reúne 99 990 artículos y cerca de 209 000 acepciones. La versión impresa, publicada por la editorial Espasa, consta de dos volúmenes encuadernados en tapa dura, con un total de 3606 páginas. Cabe señalar que una de las principales novedades de esta edición radica en su proceso de elaboración: por primera vez, la versión impresa se ha desarrollado a partir de la edición digital y no a la inversa, como había ocurrido tradicionalmente. Este cambio representa un hito en la historia editorial del Diccionario, pues permite considerarlo una obra concebida originalmente en un entorno digital, cuya versión impresa constituye una de sus formas de publicación. ¿Qué representa esta nueva edición del Diccionario para Panamá? ¿Qué novedades encontrarán los hablantes panameños en sus páginas? En el marco de los trabajos preparatorios de la 24.ª edición del Diccionario de la lengua española (DLE), la Comisión de Lingüística y Lexicografía de la corporación panameña llevó a cabo un proceso de revisión, documentación y validación de gentilicios y panameñismos, de acuerdo con los criterios establecidos por la coordinación de la obra. El trabajo lexicográfico comprendió la recopilación y el análisis de testimonios de uso documentados en los periódicos, boletines, revistas y obras de la literatura panameña a partir de 1975, con el propósito de sustentar las propuestas mediante evidencias lingüísticas que acreditaran su empleo.

Validación de lemas y nuevos gentilicios

Como resultado de esta labor, se revisaron y validaron trece lemas que ya figuraban en el Diccionario: bocatoreño, -ña; canalero, -ra; caribeño, -ña; chitreano, -na; colonense; davideño, -ña; minero, -ra; penonomeño, -ña; sancarleño, -ña; santafereño, -ña; santeño, -ña; santiagueño, -ña y tableño, -ña. Este conjunto comprende tanto gentilicios vinculados a localidades y divisiones territoriales como denominaciones de alcance geográfico o identitario más amplio, entre ellas canalero, -ra y caribeño, -ña. Asimismo, la Comisión emprendió la documentación de los gentilicios correspondientes a los ochenta y un distritos de la división político-administrativa de la República de Panamá. Como resultado de este trabajo, se logró la validación de cuarenta y un gentilicios distritales, a saber: aguadulceño, -ña; alanjeño, -ña; almiranteño, -ña; antonero, -ra; arraijaneño, -ña; baruense; boqueroneño, -ña; boqueteño, -ña; bugabeño, -ña; calobreño, -ña; cañaceño, -ña; capireño, -ña; chagreño, -ña; chamero, -ra; changuinoleño, -ña; chepano, -na; chorrerano, -na; dolegueño, -ña; gualaqueño, -ña; guarareño, -ña; macaraqueño, -ña; mariateño, -ña; mesano, -na; montijano, -na; natariego, -ga; ocueño, -ña; olaeño, -ña; palmeño, -ña; pariteño, -ña; pedasieño, -ña; peseense; pintadeño, -ña; poceño, -ña; pocrieño, -ña; portobeleño, -ña; remediano, -na; sanfeleño, -ña; sanmigueliteño, -ña; sonaeño, -ña; tabogueño, -ña; terralteño, -ña; toleaño, -ña y tonosieño, -ña. A estos se suma azuerense, gentilicio referido a la región de Azuero, cuya validación amplía el alcance de este trabajo lexicográfico más allá de las denominaciones distritales. En conjunto, fueron validados cuarenta y dos gentilicios, entre distritales y regionales. La labor lexicográfica se extendió a la documentación de cien panameñismos, seleccionados de una lista de setecientas voces. Este proceso permitió reunir y analizar testimonios de uso que sustentaron la incorporación de setenta y dos lemas a la 24.ª edición del Diccionario, cuya aprobación constituye un resultado significativo del trabajo desarrollado por la Academia. Los lemas incorporados son los siguientes: achurrar; acudido, -da; aguachinche; ajé; alcoholito, -ta; alelazón; arnulfismo; arnulfista; arrepinche; áyala; batoso, -sa; bembazo; birriar; boboleto, -ta; bolonchón; cabreazón; cafá; cantalante; carilimpieza; changuatal; chichipati; chifear; chifeo; cruzacharco; culilloso, -sa; culiso, -sa; embolillar; emparapetar; empollerada; emputazón; esclusaje; galluza; garulilla; guabanazo; guarómetro; hielería; inquilinario, -ra; jorón; juegavivo; macalusia; maleantería; mamallena; manducazo; manduco; marrumancia; meto; mococoa; morisqueto, -ta; morrina; ñañeco, -ña; parrampán, -na; pasacables; pasiero, -ra; paviolo, -la; perequero, -ra; peticote; pindín; rabiblanco, -ca; racataca; rambulero, -ra; rantan; reguesero, -ra; rofear; runchería; sopeteado, -da; sopotocientos, -tas; tinaco; tinaquero, -ra; torrijismo; virueco, -ca; zoneíta.

Representación del léxico panameño en el nuevo diccionario