¿Cuáles serán los factores que marcarán el rumbo de la banca panameña?

El sistema bancario panameño atraviesa un escenario de robustez en sus indicadores de liquidez, capitalización y solvencia, pero enfrenta un reto estructural ineludible: la desaceleración del financiamiento a la economía doméstica.

De esta manera, un informe más reciente de la herramienta Econosignal de Deloitte, plantea que, si bien el Centro Bancario Internacional (CBI) reportó un crecimiento interanual de su activo total de 6.92% al cierre de julio de 2026, este dinamismo estuvo impulsado primordialmente por las inversiones en valores —que repuntaron un 19.06%— y por el componente externo, mientras que la cartera de crédito interna creció de forma marginal en un 1.96%.

Esta brecha deja en evidencia que el principal desafío de la plaza no reside en su capacidad financiera ni en la disponibilidad de recursos, sino en su rol de intermediación del mercado doméstico, dado que cerca del 75% del crecimiento de la cartera crediticia provino del exterior.

Hacia los próximos 12 meses, el análisis de Deloitte establece cinco indicadores que servirán como termómetro para evaluar la verdadera evolución del sistema financiero y su sincronía con la economía nacional.

En primer lugar, los analistas señalan que será indispensable vigilar la recuperación del crédito interno, observando si la cartera local logra superar un crecimiento del 6%, umbral necesario para que la banca vuelva a acompañar de manera armónica el ritmo del Producto Interno Bruto (PIB) nominal.

De manera paralela, resultará determinante alcanzar una cobertura de la cartera vencida por encima del 100%, lo que permitiría cerrar el principal rezago corporativo que mantiene Panamá frente al resto de la región.

En el plano fiscal y macroeconómico, las próximas decisiones de las calificadoras de riesgo Moody’s o S&P se perfilan como un indicador prioritario para medir la percepción internacional sobre la capacidad fiscal del país y sus futuras condiciones de financiamiento, especialmente en un entorno donde Fitch mantiene la nota soberana en grado especulativo BB+ y la deuda pública ronda el 56% del PIB.

A este factor se suma el impacto de una eventual reapertura formal de la mina Cobre Panamá —cerrada desde 2023 y que representaba el 5% del PIB—, cuya reactivación modificaría sustancialmente las proyecciones al impulsar el crecimiento económico de 2027 al alza en un rango de entre 1 y 2 puntos porcentuales.

El sector deberá monitorear de cerca la política monetaria estadounidense frente a posibles nuevas alzas de tasas de la Reserva Federal, ya que, al operar en una economía dolarizada sin prestamista de última instancia, cada incremento encarece el costo del fondeo, prolonga el congelamiento del crédito local y presiona los índices de morosidad al alza.

Al examinar este panorama, Daniel Zaga, socio economista en jefe de Deloitte Spanish Latin America, subrayó que, a pesar de que Panamá mantiene un sistema bancario sólido, “será clave observar cómo evoluciona el crédito interno y cómo el sistema financiero logra adaptarse para seguir impulsando el crecimiento económico del país”.