‘Voy a seguir con las publicaciones’, el mensaje tras el atentado contra Rolando Rodríguez

A las 2.20 de la madrugada del sábado un hombre arrojó explosivos contra la casa del periodista de investigación y subdirector del diario La Prensa, Rolando Rodríguez. Las imágenes de su carro calcinado y las paredes quemadas del hogar dónde dormía su esposa en Brisas del Golf quedan como un sombrío recordatorio del primer atentado contra un periodista en el país.

¿Por qué alguien arrojó un explosivo frente a la casa de un periodista de investigación?

“Esto guarda relación con una investigación. No sé con cuál, pero un cobrador no nos pone una bomba”, declaró el presidente de La Prensa, Jorge Molina, durante una conferencia de prensa.

El propio Rolando Rodríguez arrojó posibles luces de cuál podría ser la investigación que habría motivado el atentado.

“Yo estoy adelantando algunas investigaciones, la semana pasada hice circular algunos cuestionarios para recibir las versiones de las personas que van a ser mencionadas en esos reportajes. Que yo tenga pruebas de que ellos han hecho algo, no tengo pruebas y si hay una amenaza, creo que esa fue la que se lanzó esta mañana o esta madrugada contra mí”, declaró Rodríguez. “No quiero adelantarme mucho, pero tiene que ver con contratos que se dieron con una empresa estatal a una empresa que he estado investigando durante los últimos meses. Esa empresa es Etesa”, detalló.

Al preguntarle si había alguna relación con Venezuela, añadió que “guarda relación con empresarios que tienen que ver con eso”. Rodríguez publicó este año un reportaje sobre presuntos vínculos entre los empresarios Roberto y Ramón Carretero Napolitano con el expresidente venezolano Nicolás Maduro y el gobierno cubano.

La nota publicada por el diario La Prensa reportando el atentado señala: “El siniestro ocurre en momentos en que Rodríguez investiga unos hechos que involucran al empresario Roberto Carretero; al exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau; al exdirector de Asesoría Legal de Etesa, Ewaldo Pittí, y al abogado Líctor Reyna. A todos ellos, Rodríguez les contactó y envió un cuestionario por escrito (entre el miércoles y el jueves pasado) en el que solicita la versión de cada uno ante los hechos que son objeto de su investigación periodística”.

Rodríguez enfatizó que el ataque va mucho más allá de la prensa. “Esto es un acto terrorista que atenta contra el país, contra la forma en que vivimos, atenta contra nuestra democracia y la libertad de expresión”, declaró. “Yo voy a seguir con las publicaciones. Esto cambia un poquito el panorama, pero no lo suficiente como para que produzca algo parecido a la autocensura. Por el contrario, creo que ahora siento muchas más ganas de publicar y de seguir”, concluyó.