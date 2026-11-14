‘Voy a seguir con las publicaciones’, el mensaje tras el atentado contra Rolando Rodríguez

A las 2.20 de la madrugada del sábado un hombre arrojó explosivos contra la casa del periodista de investigación y subdirector del diario La Prensa, Rolando Rodríguez. Las imágenes de su carro calcinado y las paredes quemadas del hogar dónde dormía su esposa en Brisas del Golf quedan como un sombrío recordatorio del primer atentado contra un periodista en el país.
¿Por qué alguien arrojó un explosivo frente a la casa de un periodista de investigación?
“Esto guarda relación con una investigación. No sé con cuál, pero un cobrador no nos pone una bomba”, declaró el presidente de La Prensa, Jorge Molina, durante una conferencia de prensa.
El propio Rolando Rodríguez arrojó posibles luces de cuál podría ser la investigación que habría motivado el atentado.
“Yo estoy adelantando algunas investigaciones, la semana pasada hice circular algunos cuestionarios para recibir las versiones de las personas que van a ser mencionadas en esos reportajes. Que yo tenga pruebas de que ellos han hecho algo, no tengo pruebas y si hay una amenaza, creo que esa fue la que se lanzó esta mañana o esta madrugada contra mí”, declaró Rodríguez. “No quiero adelantarme mucho, pero tiene que ver con contratos que se dieron con una empresa estatal a una empresa que he estado investigando durante los últimos meses. Esa empresa es Etesa”, detalló.
Al preguntarle si había alguna relación con Venezuela, añadió que “guarda relación con empresarios que tienen que ver con eso”. Rodríguez publicó este año un reportaje sobre presuntos vínculos entre los empresarios Roberto y Ramón Carretero Napolitano con el expresidente venezolano Nicolás Maduro y el gobierno cubano.
La nota publicada por el diario La Prensa reportando el atentado señala: “El siniestro ocurre en momentos en que Rodríguez investiga unos hechos que involucran al empresario Roberto Carretero; al exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau; al exdirector de Asesoría Legal de Etesa, Ewaldo Pittí, y al abogado Líctor Reyna. A todos ellos, Rodríguez les contactó y envió un cuestionario por escrito (entre el miércoles y el jueves pasado) en el que solicita la versión de cada uno ante los hechos que son objeto de su investigación periodística”.
Rodríguez enfatizó que el ataque va mucho más allá de la prensa. “Esto es un acto terrorista que atenta contra el país, contra la forma en que vivimos, atenta contra nuestra democracia y la libertad de expresión”, declaró. “Yo voy a seguir con las publicaciones. Esto cambia un poquito el panorama, pero no lo suficiente como para que produzca algo parecido a la autocensura. Por el contrario, creo que ahora siento muchas más ganas de publicar y de seguir”, concluyó.
El Ministerio Público inició una investigación de oficio por delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de incendiarismo. La fiscal superior Leyda Sáenz aseguró que serían “implacables” con los responsables de este hecho.
“Vamos a ser implacables en dar con los responsables por este hecho. Esto es algo que no vamos a tolerar como Procuraduría General de Nación. Vamos a desarrollar nuestras investigaciones de manera permanente y el tiempo que sea necesario a fin de lograr dar con el responsable”, declaró la fiscal.
La fiscal no adelantó mayores detalles sobre el caso, apuntando que la investigación se encuentra en curso.
El presidente de la República, José Raúl Mulino, repudió el ataque y garantizó que las instituciones de seguridad y justicia ya movilizan los recursos necesarios para dar con los responsables.
“Condeno enérgicamente cualquier acto de violencia o intimidación contra un periodista; la libertad de expresión es un pilar fundamental de nuestra democracia y este hecho no quedará impune”, expresó el mandatario, reiterando el compromiso del Ejecutivo con el Estado de derecho.
Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó el suceso como una grave agresión contra la prensa independiente y el derecho ciudadano a estar informado.
“Exigimos a las autoridades panameñas una investigación pronta, exhaustiva y transparente que permita identificar y juzgar tanto a los autores materiales como intelectuales de este ataque”, señaló la entidad hemisférica.
En la misma línea, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) manifestaron su alarma por la seguridad del comunicador, advirtiendo que atacar a un periodista por su labor informativa representa un golpe directo contra el escrutinio público y la salud democrática de toda la sociedad.
A nivel local, el presidente del Colegio Nacional de Periodistas (Conape), Lorenzo González, expresó profunda preocupación y anunció que el gremio se declara en estado de alerta permanente. “A partir de este momento estamos en alerta, todos los gremios periodísticos (...) Nosotros los periodistas quedamos expuestos, quedamos vulnerables; entonces por eso vamos a tomar estas acciones para hacernos sentir y exigir justicia”, manifestó el dirigente al convocar protestas.
Por su parte, la presidenta del Fórum de Periodistas, Ivette Leonardi, condenó el atentado y recalcó la firmeza del gremio. “Cuesta creer que esto pase en Panamá (...) Esto es una amenaza que quisiera generar miedo, pero no lo vamos a permitir; por supuesto, nos mantendremos firmes para defender todas las trincheras de la libertad de prensa y expresión”, enfatizó.