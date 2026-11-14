Un sistema de control aéreo obsoleto, en el centro de la crisis de vuelos en Estados Unidos

Un día después de la suspensión del tráfico aéreo estadounidense, que generó una oleada de retrasos y cancelaciones de vuelos en todo el país, el secretario de Transporte de la Administración de Donald Trump, Sean Duffy, atribuyó ayer el incidente a una falla surgida durante el proceso de modernización de una infraestructura obsoleta de los sistemas de control aéreo. El fallo provocó la paralización más prolongada del tráfico aéreo desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

En su explicación, reseñada por la agencia AFP, Duffy señaló que la orden de suspensión de cuatro horas del pasado viernes se emitió después de que los trabajos de mantenimiento para sustituir un viejo cable de cobre por uno de fibra óptica de alta velocidad provocaran ‘problemas’ en las comunicaciones con los aviones y en las señales de radar.

“Ya sea por un error del contratista o por una pieza de equipo defectuosa (...), eso empezó a saturar otros equipos de enrutamiento en nuestro sistema de control de tráfico aéreo. (...) Concretamente, se registraron más de 1.000 intentos de conexión cada cuatro o cinco segundos; esto provocó problemas en nuestras comunicaciones con las aeronaves y causó interrupciones en la recepción de datos de radar”, declaró Duffy a los periodistas.

El titular de la Secretaría de Transporte también aprovechó la rueda de prensa para reiterar su petición de un mayor presupuesto destinado a modernizar un sistema que, en palabras del funcionario, contenía elementos que se remontaban a la década de 1980. Por ello, exigió al Congreso la aprobación de un paquete presupuestario de $50 billones

Esta suma es cuestionada por la oposición demócrata, que tomará el control del Capitolio en enero. Para el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, la petición contrasta con el incremento presupuestario que recibió el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas para ejecutar la política migratoria de Trump.

En tanto, el titular de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), Bryan Bedford, aseguró al público que no había indicios de que el incidente fuera producto de un ataque externo.

“No tenemos ninguna prueba de nada malintencionado ni de nada relacionado con la inteligencia artificial. Queremos dejar claro que se trata de un problema de equipamiento; estamos investigando qué pieza específica resultó defectuosa”, señaló.

En la víspera del incidente, medios de comunicación como el Washington Times especularon sobre la coincidencia de que, días antes, la FAA había informado de la ampliación del uso de una nueva herramienta de gestión del tráfico aéreo respaldada por inteligencia artificial a sus 22 centros de control de tráfico aéreo en ruta, apenas tres días antes de ordenar la suspensión nacional de las salidas de vuelos.

La herramienta, denominada Strategic Management of Airspace, Routes and Trajectories (SMART), tenía como objetivo transformar la gestión del tráfico aéreo, pasando de un enfoque reactivo a uno predictivo, según explicó en su momento la FAA.

La plataforma integraba alrededor de 200 fuentes de datos, entre ellas rutas y horarios de vuelos, condiciones meteorológicas, capacidad aeroportuaria y disponibilidad de controladores aéreos. Su objetivo era anticipar, con horas, días o incluso semanas de antelación, la demanda, las condiciones climáticas y las posibles limitaciones del espacio aéreo.

Con el tráfico aéreo reanudado, cientos de miles de personas en los aeropuertos estadounidenses tuvieron que hacer frente a las consecuencias de un fallo que dejó más de 6.500 vuelos cancelados, cerca de 10.000 retrasados y cientos de miles de pasajeros afectados.

De acuerdo con el diario estadounidense The New York Times, los viajeros quedaron varados y tuvieron que afrontar la situación como pudieron mientras esperaban más información sobre sus vuelos.

La impresión de Lisa Beraid, una pasajera varada, resume el sentir de muchos de ellos: “La verdad es que esto es un desastre”, decía la viajera, quien se sentía ‘agotada’ y ‘frustrada’ mientras esperaba algún detalle sobre su viaje en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York.