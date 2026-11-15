No todo es malo en San Joaquín: Su gente se lució en la segunda vereda gastronómica

La gastronomía, el talento y el espíritu emprendedor se tomaron San Joaquín, en Pedregal, durante la celebración de su segunda Vereda Gastronómica, una actividad que resultó todo un éxito y que convirtió el barrio en un punto de encuentro para disfrutar de los sabores populares y apoyar a los pequeños negocios. Más de 25 emprendedores participaron en esta jornada ofreciendo una variada muestra de sus creaciones culinarias, entre ellas pescado al escabeche, arroz con coco, diferentes tipos de ceviche, yucas al mojo, hot dogs, hamburguesas, brochetas dulces, jugos naturales y el tradicional sao, que conquistó el paladar de los asistentes.

El representante de Pedregal, Luis Constante, conocido popularmente como Papa Cat, que estuvo a cargo de la organización del evento, destacó que esta iniciativa demuestra que cuando existe organización y voluntad, se pueden alcanzar grandes cosas en beneficio de la comunidad. Además, resaltó que uno de los principales objetivos era demostrar que San Joaquín no solamente tiene situaciones negativas que enfrentar, sino también gente trabajadora, talentosa y con muchas cosas positivas que ofrecer.

Destacó además que solo hace falta un poco de apoyo para que la comunidad encuentre la forma de salir adelante. En este sentido señalo que para el evento la junta comunal ofreció las toldas, sillas, mesas, baners y todo el entretenimiento y los emprendedores solo tuvieron que llevar la comida y sus utensilios de cocina. Los emprendedores, por su parte, agradecieron la oportunidad de presentar sus productos, dar a conocer sus propuestas gastronómicas y generar ingresos de manera honrada para llevar el sustento a sus hogares y muchos aseguraron que habían logrado vender toda la comida que llevaron.